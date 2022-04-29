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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 29 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 29 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 29.04.2022 21:59 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 21:59

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 29 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 29 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"29 Nisan vaka sayısı" verileri merak konusu oluyor. Yurt ve dünyada etkilerini 2 yıldan bu yana sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin veriler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla paylaşılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlar arasından 2 bin 256 kişi pozitif sonuç alınarak tedavi süreci başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 29 Nisan korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm detaylar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 29 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 29 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Yurt ve dünyada 2 yılı aşkın bir süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin veriler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden peş peşe duyurulmaya devam ediliyor. İlk vakadan bugüne kadar geçen sürede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri - Sağlık Bakanlığı son dakika 29 Nisan korona tablosuna erişmek isteyenler "29 Nisan koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA | 29 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 29 Nisan vaka sayısı bilgileri ve bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı bilgileri henüz açıklanmadı. Bugünkü en son korona verileri açıklandığında burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 29 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 29 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

28 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 2 bin 256

VEFAT SAYISI: 15

İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 193

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Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 29 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 29 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

27 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 2 bin 749

VEFAT SAYISI: 16

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 362

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 29 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 29 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

26 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 2 bin 511

VEFAT SAYISI: 14

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 425

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 29 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 29 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

25 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 2 bin 604

VEFAT SAYISI: 15

İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 573

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