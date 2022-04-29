Yurt ve dünyada 2 yılı aşkın bir süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin veriler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden peş peşe duyurulmaya devam ediliyor. İlk vakadan bugüne kadar geçen sürede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri - Sağlık Bakanlığı son dakika 29 Nisan korona tablosuna erişmek isteyenler "29 Nisan koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA | 29 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 29 Nisan vaka sayısı bilgileri ve bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı bilgileri henüz açıklanmadı. Bugünkü en son korona verileri açıklandığında burada olacak.