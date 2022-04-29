"29 Nisan vaka sayısı" verileri merak konusu oluyor. Yurt ve dünyada etkilerini 2 yıldan bu yana sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin veriler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla paylaşılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlar arasından 2 bin 256 kişi pozitif sonuç alınarak tedavi süreci başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 29 Nisan korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm detaylar.