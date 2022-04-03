Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 3 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 3 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Giriş Tarihi: 03.04.2022 19:08 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 19:08

2 yıldan fazla süredir etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin en son haberler "corona virüsü son dakika" şeklinde ajanslar üzerinden peş peşe paylaşılmaya devam ediliyor. Teşhisi konulan ilk vakadan itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerince bugün covid-19 testi yaptıranlardan 11 bin 783 kişi pozitif sonuçla tedavisi başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 3 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm bilgiler.