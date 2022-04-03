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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 3 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 3 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 03.04.2022 19:08 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 19:08

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 3 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 3 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

2 yıldan fazla süredir etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin en son haberler "corona virüsü son dakika" şeklinde ajanslar üzerinden peş peşe paylaşılmaya devam ediliyor. Teşhisi konulan ilk vakadan itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerince bugün covid-19 testi yaptıranlardan 11 bin 783 kişi pozitif sonuçla tedavisi başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 3 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm bilgiler.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 3 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 3 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"3 Nisan vaka sayısı" bilgileri merak konusu oluyor. 2 yıldan fazla bir süredir küresel anlamda etkisini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin en güncel veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Covid-19'a ilişkin en son korona tablosu güncel Türkiye vaka, vefat, iyileşen sayılarına erişmek isteyenler ise "3 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA 3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 3 Nisan korona tablosu bilgileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulacak. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat sayıları belli olduğunda burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 3 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 3 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

2 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 11 bin 783

VEFAT SAYISI: 41

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 421

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Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 3 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 3 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

1 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 13 bin 367

VEFAT SAYISI: 45

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 858

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 3 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 3 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

31 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 14 bin 336

VEFAT SAYISI: 56

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 435

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 3 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 3 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

30 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 14 bin 993

VEFAT SAYISI: 53

İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 856

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