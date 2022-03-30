"30 Mart vaka sayısı" verileri Türkiye'de tespit edilen ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Yurt ve dünyadaki etkilerini sürdüren covid-19 salgınına ilişkin en son korona tablosu güncel Türkiye vaka, vefat, iyileşen sayıları merak konusu olarak "30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılıyor.

SON DAKİKA 30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Mart korona tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulacak. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat sayıları belli olduğunda tüm detaylarıyla burada olacak.