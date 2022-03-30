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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 30 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 30 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 30.03.2022 18:10 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 18:10

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 30 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 30 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Türkiye ve dünyada etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin en son gelişmeler "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden takip ediliyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçlarına göre 16 bin 190 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Mart korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 30 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 30 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"30 Mart vaka sayısı" verileri Türkiye'de tespit edilen ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Yurt ve dünyadaki etkilerini sürdüren covid-19 salgınına ilişkin en son korona tablosu güncel Türkiye vaka, vefat, iyileşen sayıları merak konusu olarak "30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılıyor.

SON DAKİKA 30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Mart korona tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulacak. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat sayıları belli olduğunda tüm detaylarıyla burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 30 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 30 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

29 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 16 bin 190

VEFAT SAYISI: 63

İYİLEŞEN SAYISI: 21 bin 256

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Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 30 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 30 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

28 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 14 bin 364

VEFAT SAYISI: 61

İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 526

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 30 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 30 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

27 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 11 bin 194

VEFAT SAYISI: 64

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 402

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 30 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 30 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

26 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 13 bin 849

VEFAT SAYISI: 70

İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 673

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