Türkiye ve dünyada etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin en son gelişmeler "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden takip ediliyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçlarına göre 16 bin 190 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Mart korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.