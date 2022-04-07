Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 7 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 7 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Giriş Tarihi: 07.04.2022 19:26 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 19:30

Türkiye ve dünyada 2 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisiyle ilgili en son haberler "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla peş peşe paylaşılıyor. Covid-19 pandemisine ilişkin güncel bilgiler merak edilerek Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulan en son corona tablosu bilgilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 10 bin 314 kişi pozitif sonuçla karantina süreci başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 7 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm ayrıntılar.