Küresel anlamda pandemi oluşturarak yurt ve dünyada çok sayıda insanın vefat etmesine neden olan covid-19 pandemisi günümüzde etkilerini azalarak sürdürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aracılığıyla duyurulan 15 Mayıs vaka sayısı verilerine erişmek isteyenler en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Mayıs korona tablosu verilerine erişmek amacıyla "15 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA 15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Mayıs vaka sayısı bilgileri ve bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı bilgileri duyuruldu. Bugünkü en son korona verileri şu şekilde;