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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞILIYOR! 15 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 15 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 15.05.2022 19:38 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 19:38

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞILIYOR! 15 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 15 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

2 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisiyle ilgili bilgiler merak konusu olmaya devam ediyor. 15 Mayıs vaka sayısı bilgileri ile "corona virüsü son dakika" haberleri kamuoyu tarafından yakından takip edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi İnternet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugünkü covid-19 testi yaptıranlar arasından bin 407 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞILIYOR! 15 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 15 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Küresel anlamda pandemi oluşturarak yurt ve dünyada çok sayıda insanın vefat etmesine neden olan covid-19 pandemisi günümüzde etkilerini azalarak sürdürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aracılığıyla duyurulan 15 Mayıs vaka sayısı verilerine erişmek isteyenler en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Mayıs korona tablosu verilerine erişmek amacıyla "15 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA 15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Mayıs vaka sayısı bilgileri ve bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı bilgileri duyuruldu. Bugünkü en son korona verileri şu şekilde;

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞILIYOR! 15 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 15 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

14 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 407

VEFAT SAYISI: 5

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 645

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Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞILIYOR! 15 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 15 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

13 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 534

VEFAT SAYISI: 7

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 673

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞILIYOR! 15 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 15 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

12 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 778

VEFAT SAYISI: 8

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 816

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞILIYOR! 15 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 15 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

11 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 670

VEFAT SAYISI: 9

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 711

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