2 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisiyle ilgili bilgiler merak konusu olmaya devam ediyor. 15 Mayıs vaka sayısı bilgileri ile "corona virüsü son dakika" haberleri kamuoyu tarafından yakından takip edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi İnternet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugünkü covid-19 testi yaptıranlar arasından bin 407 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.