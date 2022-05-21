"21 Mayıs vaka sayısı" verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Covid-19 pandemisi ile ilgili bilgilere erişmek isteyenler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat, iyileşen sayısı bilgileri ile Sağlık Bakanlığı son dakika 21 Mayıs korona tablosu verilerine ulaşmak isteyenler "21 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA 21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 21 Mayıs vaka sayısı detayları ve bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı verileri henüz duyurulmadı. Bugünkü en son korona verileri belli olduğunda tüm bilgiler burada olacak.