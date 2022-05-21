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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞIYOR! 21 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 21 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 21.05.2022 19:51 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 19:51

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞIYOR! 21 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 21 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Yurt ve dünyada 2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla kamuoyuna sunuluyor. İlk vakadan bugüne kadar geçen süre içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçlarına göre bin 017 kişi pozitif sonuçla tedavi süreci başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 21 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve tüm veriler.

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞIYOR! 21 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 21 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"21 Mayıs vaka sayısı" verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Covid-19 pandemisi ile ilgili bilgilere erişmek isteyenler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat, iyileşen sayısı bilgileri ile Sağlık Bakanlığı son dakika 21 Mayıs korona tablosu verilerine ulaşmak isteyenler "21 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA 21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 21 Mayıs vaka sayısı detayları ve bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı verileri henüz duyurulmadı. Bugünkü en son korona verileri belli olduğunda tüm bilgiler burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞIYOR! 21 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 21 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

20 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 017

VEFAT SAYISI: 4

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 148

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Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞIYOR! 21 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 21 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

19 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 485

VEFAT SAYISI: 4

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 389

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞIYOR! 21 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 21 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

18 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 443

VEFAT SAYISI: 3

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 274

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞIYOR! 21 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 21 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

17 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 608

VEFAT SAYISI: 7

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 219

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