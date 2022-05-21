Yurt ve dünyada 2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla kamuoyuna sunuluyor. İlk vakadan bugüne kadar geçen süre içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçlarına göre bin 017 kişi pozitif sonuçla tedavi süreci başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 21 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve tüm veriler.