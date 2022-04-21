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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 21 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 21 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 21.04.2022 18:52 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 18:52

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 21 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 21 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"21 Nisan vaka sayısı" bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. 2 yılı aşkın süredir yurt ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin güncel veriler "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla peş peşe açıklanıyor. Yayımlanan "en son Türkiye corona virüsü tablosu" verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 3 bin 668 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 21 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 21 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 21 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Türkiye ve dünyada 2 yılı aşkın zamandır etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin en son haberler Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından "corona virüsü son dakika" verileri üzerinden takip edilmeye devam ediliyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu ve Sağlık Bakanlığı son dakika 21 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları öğrenilmek istenerek "21 Nisan koronavirüs tablosu nasıl?" sorularına cevap aranıyor.

SON DAKİKA | 21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 21 Nisan vaka sayısı verileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayıları henüz açıklanmadı. Bugünkü en son korona verileri belli olduğunda burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 21 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 21 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

20 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 3 bin 668

VEFAT SAYISI: 18

İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 857

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Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 21 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 21 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

19 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 4 bin 217

VEFAT SAYISI: 23

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 561

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 21 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 21 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

18 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 4 bin 542

VEFAT SAYISI: 19

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 624

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 21 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 21 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

17 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 3 bin 268

VEFAT SAYISI: 17

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 952

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