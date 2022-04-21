Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 21 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 21 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"21 Nisan vaka sayısı" bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. 2 yılı aşkın süredir yurt ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin güncel veriler "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla peş peşe açıklanıyor. Yayımlanan "en son Türkiye corona virüsü tablosu" verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 3 bin 668 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 21 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.