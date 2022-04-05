Yurt ve dünyada 2 yıldan fazla süredir etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin en son haberler "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden peş peşe duyurulmaya devam ediliyor. 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin detaylar ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılan en son corona tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 12 bin 647 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.