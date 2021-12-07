Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaştı! 7 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 7 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

Yurt ve dünyada 1 yıldan uzun süredir etkisini sürdüren ve ortaya çıkmasından bu yana çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan covid-19 pandemisine ilişkin yerli ve yabancı ajanslardan "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler peş peşe geliyor. Türkiye'de ilk vakası 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilen pandemiyle ilgili güncel korona son durum verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak duyuruluyor. Türkiye en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre ise bugün korona testi yaptıranlardan 20 bin 033 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Diğer yandan "7 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu kamuoyu tarafından merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 7 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm detaylar.