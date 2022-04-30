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Haberler Yaşam Bakan Koca Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 30 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 30 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 30.04.2022 19:10 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 19:14

Bakan Koca Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 30 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 30 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"30 Nisan vaka sayısı" bilgileri kamuoyu tarafından öğrenilmek isteniyor. 2 yıldan fazla süredir yurt ve dünyada etkilerini devam ettiren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre sağlık kurulşlarında bugün covid-19 testi yaptıranlardan bin 924 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Nisan korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm veriler.

Bakan Koca Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 30 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 30 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Ülkemizde ve dünyada 2 yıldan fazla süredir salgın oluşturan covid-19 pandemisi ile ilgili detaylar "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla peş peşe paylaşılmaya devam ediliyor. İlk vakadan itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ile Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Nisan korona tablosu bilgilerini öğrenmek isteyenler "30 Nisan koronavirüs tablosu nasıl?" sorusuna cevap arıyor.

SON DAKİKA | 30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Nisan vaka sayısı verileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı detayları henüz belli olmadı. Bugünkü en son korona verileri duyurulduğunda burada olacak.

Bakan Koca Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 30 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 30 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

29 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 924

VEFAT SAYISI: 9

İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 302

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Bakan Koca Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 30 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 30 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

28 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 2 bin 256

VEFAT SAYISI: 15

İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 193

Bakan Koca Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 30 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 30 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

27 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 2 bin 749

VEFAT SAYISI: 16

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 362

Bakan Koca Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 30 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 30 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

26 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 2 bin 511

VEFAT SAYISI: 14

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 425

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