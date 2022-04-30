Ülkemizde ve dünyada 2 yıldan fazla süredir salgın oluşturan covid-19 pandemisi ile ilgili detaylar "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla peş peşe paylaşılmaya devam ediliyor. İlk vakadan itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ile Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Nisan korona tablosu bilgilerini öğrenmek isteyenler "30 Nisan koronavirüs tablosu nasıl?" sorusuna cevap arıyor.

SON DAKİKA | 30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Nisan vaka sayısı verileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı detayları henüz belli olmadı. Bugünkü en son korona verileri duyurulduğunda burada olacak.