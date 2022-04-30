"30 Nisan vaka sayısı" bilgileri kamuoyu tarafından öğrenilmek isteniyor. 2 yıldan fazla süredir yurt ve dünyada etkilerini devam ettiren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre sağlık kurulşlarında bugün covid-19 testi yaptıranlardan bin 924 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Nisan korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm veriler.