Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Orta gelirliye konut başvuru şartları ve detayları açıklandı mı? 2025 Emlak Konut projesine dair Bakan Kurum'dan açıklama!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:53

Orta gelirliye konut başvuru şartları ve detayları açıklandı mı? 2025 Emlak Konut projesine dair Bakan Kurum'dan açıklama!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirliye konutun ardından diğer gelir gruplarını kapsayacak yeni bir çalışmaya imza attıklarını duyurdu. Emlak Konut ile yürütülecek orta gelirliye konut projesi 2025 yılında ev sahibi olmak isteyenlerin yakın takibine alındı. Peki; 2025 orta gelirliye sosyal konut projesi açıklandı mı, başvuru şartları belli oldu mu, detaylar ne zaman açıklanacak?

Orta gelirliye konut başvuru şartları ve detayları açıklandı mı? 2025 Emlak Konut projesine dair Bakan Kurum’dan açıklama!

Orta gelirliye konut projesi detayları ev sahibi olmak için plan yapanların gündemindeki yerini aldı. Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Bakan Kurum, 'Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz.' diyerek müjdeyi verdi. Peki; 2025 Emlak Konut projesinde başvuru şartları açıklandı mı?

Orta gelirliye konut başvuru şartları ve detayları açıklandı mı? 2025 Emlak Konut projesine dair Bakan Kurum’dan açıklama!

BAKAN MURAT KURUM'DAN ORTAYA GELİRLİYE KONUT MÜJDESİ!

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirliye konut müjdesinin ardından diğer gelir gruplarını kapsayacak projenin müjdesini verdi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Orta gelirliye konut başvuru şartları ve detayları açıklandı mı? 2025 Emlak Konut projesine dair Bakan Kurum’dan açıklama!

"Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz."

Orta gelirliye konut başvuru şartları ve detayları açıklandı mı? 2025 Emlak Konut projesine dair Bakan Kurum’dan açıklama!

ORTA GELİRLİYE KONUT DETAYLARI BELLİ OLDU MU?

Bakan Kurum'un müjdesini verdiği orta gelirliye sosyal konut projesinde detaylar henüz netleşmedi:

"Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

Orta gelirliye konut başvuru şartları ve detayları açıklandı mı? 2025 Emlak Konut projesine dair Bakan Kurum’dan açıklama!

Orta gelirliye konut başvuru şartları ve kılavuzunun belli olması ardından başvuruların başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili Emlak Konut ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği duyuruları takip ediliyor.

SON DAKİKA