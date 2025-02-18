Haberler
Yaşam
Orta gelirliye konut başvuru şartları ve detayları açıklandı mı? 2025 Emlak Konut projesine dair Bakan Kurum'dan açıklama!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
12:53
Orta gelirliye konut başvuru şartları ve detayları açıklandı mı? 2025 Emlak Konut projesine dair Bakan Kurum'dan açıklama!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirliye konutun ardından diğer gelir gruplarını kapsayacak yeni bir çalışmaya imza attıklarını duyurdu. Emlak Konut ile yürütülecek orta gelirliye konut projesi 2025 yılında ev sahibi olmak isteyenlerin yakın takibine alındı. Peki; 2025 orta gelirliye sosyal konut projesi açıklandı mı, başvuru şartları belli oldu mu, detaylar ne zaman açıklanacak?