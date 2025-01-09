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Bakan Şimşek'ten ilk evini alacaklara müjde! Dar gelirliye konut projesi hakkında açıklama: En önemli çalışmalar arasında
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
09:42
Bakan Şimşek'ten ilk evini alacaklara müjde! Dar gelirliye konut projesi hakkında açıklama: En önemli çalışmalar arasında
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk evini alacaklara özel çalışmalar içerisinde olduklarının sinyalini verdi. 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında yapılan açıklamada dar gelirliye konut fırsatı duyuruldu. Bu yılın en önemli çalışmaları arasında olduğu aktarılan düzenlemenin düşük faizli konut kredisi ile birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. İşte, Bakan Şimşek'ten ilk evini alacaklara müjde!