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Haberler Yaşam Bakan Şimşek'ten ilk evini alacaklara müjde! Dar gelirliye konut projesi hakkında açıklama: En önemli çalışmalar arasında
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:42

Bakan Şimşek'ten ilk evini alacaklara müjde! Dar gelirliye konut projesi hakkında açıklama: En önemli çalışmalar arasında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk evini alacaklara özel çalışmalar içerisinde olduklarının sinyalini verdi. 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında yapılan açıklamada dar gelirliye konut fırsatı duyuruldu. Bu yılın en önemli çalışmaları arasında olduğu aktarılan düzenlemenin düşük faizli konut kredisi ile birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. İşte, Bakan Şimşek'ten ilk evini alacaklara müjde!

Bakan Şimşek’ten ilk evini alacaklara müjde! Dar gelirliye konut projesi hakkında açıklama: En önemli çalışmalar arasında

Bakan Şimşek ilk evini alacaklara müjde verirken kira konusunda da adım atacaklarını aktardı. Dar gelirliye ilk konutunu aldırmak bu dönemin en önemli çalışmaları arasında olacak. Öte yandan enflasyonda hedef belirlendi. Daha önce de düşük faizli konut kredisi çalışmasının duyurulması vatandaşları konu özelinde araştırmaya yönelti. İşte konuşmanın detayları:

Bakan Şimşek’ten ilk evini alacaklara müjde! Dar gelirliye konut projesi hakkında açıklama: En önemli çalışmalar arasında

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulundu. Konuşmada Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Bakan Şimşek’ten ilk evini alacaklara müjde! Dar gelirliye konut projesi hakkında açıklama: En önemli çalışmalar arasında

"Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz." diyen Bakan Şimşek depremin etkilerine de şöyle değindi:

Bakan Şimşek’ten ilk evini alacaklara müjde! Dar gelirliye konut projesi hakkında açıklama: En önemli çalışmalar arasında

"Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz. Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız. Gıda arzı artırmak da öncelik alanlarımızdandır. Enerjide önemli bir sübvansiyon var, devam ettiriyoruz, hem elektrik hem de doğal gazda. Yenilenebilir enerjiye öncelik veriyoruz."

Bakan Şimşek’ten ilk evini alacaklara müjde! Dar gelirliye konut projesi hakkında açıklama: En önemli çalışmalar arasında

DŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktarmıştı.

İlk Evim kampanyası ve Bakan Şimşek'in aktardığı ilk evini alacaklara destek çalışması ile ilgili de detaylar henüz netleşmedi.

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