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Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor

İçişleri Bakanı İkiyaka Dağları'nda bulunan askeri üssü ziyaret etti. Bakan Soylu, "Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 16:01
Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor

İçişleri Bakanı , İkiyaka Dağları Irak sınırındaki Düztepe Üs Bölgesinin gelecek hafta tamamlanacağını duyurdu. Bakan Soylu, Irak sınırında bulunan İkiyaka Dağları Düztepe Üs Bölgesi'nde yaptığı incelemeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor

Üs bölgesinde inceleme yaparken çekilen fotoğraflarını paylaşan Soylu, "İkiyaka Dağları Irak sınırında Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz. Kuleler, yollar, yeraltı tünelleri. 3 bin 450 metrede, Türkiye'nin en yüksekteki en modern üs bölgesi, bir haftaya bitiyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Büyük gurur" ifadesini kullandı.

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Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor
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Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor
Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor
Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor
Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor
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