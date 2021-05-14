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Haberler Yaşam Bakan Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi! Sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi edildi? Ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 09:28

Bakan Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi! yapılacak, iptal mi edildi? Ortaokul ve liselerde ?

'ndan ertelenen sınavlar hakkında geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalar geldi. Bu kapsamda; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınavın yapılacağı, ikinci dönemde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11.sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağı gibi pek çok bilgi yapılan açıklamalarda yer aldı. Hal böyle olunca; öğrenciler " yapılacak, iptal mi edildi? Bu yıl ortaokul ve liselerde ?" gibi sorulara yanıt arıyorlar. MEB ile sınavlar ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı ve bilgiler!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ertelenen sınavlar hakkında flaş açıklama: Sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi edildi? Ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

Milyonlarca öğrenci yapılacak, edildi şeklindeki sorulara yanıt arıyorlardı. Beklenen açıklama tarafından yapıldı. Bakan Ziya Selçuk, "Liselerde sınavlar iptal demeyelim de yeniden düzenlendi, diyelim" ifadelerini kullanırken konu ile ilgili ayrıntılar da açıklandı. Bu kapsamda; , iptal mi edildi? Bu yıl ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak? İşte MEB'ten ertelenen sınavlar hakkında açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ertelenen sınavlar hakkında flaş açıklama: Sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi edildi? Ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan lise sınavları ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. Buna göre,

1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır.

2- 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır.

3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir.

4- Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ertelenen sınavlar hakkında flaş açıklama: Sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi edildi? Ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

5- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır.

6- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecektir.

7- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacaktır.

8- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecektir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ertelenen sınavlar hakkında flaş açıklama: Sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi edildi? Ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

9- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

10- 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.

11- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ertelenen sınavlar hakkında flaş açıklama: Sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi edildi? Ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

SINAVLAR İPTAL Mİ OLACAK?

İkinci dönem için sınavlarda düzenleme yapan MEB 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirildi. Dolayısı ile lise sınavları iptal edilmedi.

BAKAN SELÇUK'TAN ERTELENEN SINAVLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

"Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu. Sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

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