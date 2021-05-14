Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ertelenen sınavlar hakkında geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalar geldi. Bu kapsamda; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınavın yapılacağı, ikinci dönemde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11.sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağı gibi pek çok bilgi yapılan açıklamalarda yer aldı. Hal böyle olunca; öğrenciler "Sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi edildi? Bu yıl ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?" gibi sorulara yanıt arıyorlar. MEB ile sınavlar ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı ve bilgiler!