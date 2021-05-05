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Haberler Yaşam Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı genelgesi: 17 günlük tam kapanma ne zaman bitiyor, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 06:22 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 08:40

Bakanlıktan genelgesi: 17 günlük ne zaman bitiyor, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Vaka artışının önüne geçmek amacıyla ülke çapında uygulamaya devam eden sürecinde binlerce vatandaş 17 günlük genelgesine dair detayları gün içerisinde gündeme taşımaya devam ediyor. 29 Nisan 2021 tarihinde başlayan bu süreçte belirlenen meslek grupları haricinde tüm vatandaşların dışarı çıkması yasaklanırken birçok işyeri de faaliyetine ara verdi. Öte yandan "Tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Genelgeye göre tam kapanma sürecinin bayram sonrası 17 Mayıs tarihinde sona ereceği ifade edilmişti.

İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi: 17 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

tarafından alınan son karara göre; ülke çapında 17 günlük () ilan edilmiş ve bu kapsamda muaf kişi ve işyerleri dışında tüm faaliyetlere ara verilmişti. Günlük vaka sayısının 50 bini aştığı vefat sayısının ise 300'ün üzerinde seyrettiği kritik günlerin ardından bu durumun önüne geçmek için alınan kararlar vaka tablosunda şimdiden etkili olmaya başladı. Buna göre; "Tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" vatandaşların merak konusu haline gelmeye devam ediyor. İşte tam kapanma genelgesinde yer alan o ayrıntılar.

İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi: 17 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ YAYINLANDI

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

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İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi: 17 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi: 17 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi: 17 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAKKALLAR, MARKETLER VE FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

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