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  • Türkiye genelinde nerede kaç santim kar var? İşte kayak merkezlerindeki şaşırtan rakamlar...

genelinde nerede kaç santim var? İşte merkezlerindeki şaşırtan rakamlar...

Ülke genelinde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken, yurdun büyük bölümünde yoğun yağışı yaşanıyor. Öyle ki, kimi bölgelerimizde kar yağışının şiddetinden dolayı 161 santimetreye kadar kar boyu ölçülüyor. merkezleri başta olmak üzere kar kalınlığında yaşanan artış vatndaşları mutlu ederken bir o kadar da şaşırtıyor. İşte, rakamlarla ''de nerede kaç santim kar var?' sorusunun cevabı ve kayak merkezlerindeki son kar kalınlıkları...

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 14.01.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 17:29
Türkiye genelinde nerede kaç santim kar var? İşte kayak merkezlerindeki şaşırtan rakamlar...

'de merkezlerindeki en fazla kalınlığı 161 santimetreyle Uludağ'da, en az 21 santimetreyle 'da ölçüldü

Türkiye genelinde nerede kaç santim kar var? İşte kayak merkezlerindeki şaşırtan rakamlar...

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, merkezlerinde ölçülen kalınlıkları şöyle:

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Türkiye genelinde nerede kaç santim kar var? İşte kayak merkezlerindeki şaşırtan rakamlar...

Uludağ'da 161

Türkiye genelinde nerede kaç santim kar var? İşte kayak merkezlerindeki şaşırtan rakamlar...

Kartalkaya'da 125

Türkiye genelinde nerede kaç santim kar var? İşte kayak merkezlerindeki şaşırtan rakamlar...

Kartepe'de 119

Türkiye genelinde nerede kaç santim kar var? İşte kayak merkezlerindeki şaşırtan rakamlar...

Nemrut'ta 115

Türkiye genelinde nerede kaç santim kar var? İşte kayak merkezlerindeki şaşırtan rakamlar...

Davraz'da 111

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