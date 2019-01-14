Türkiye genelinde nerede kaç santim kar var? İşte kayak merkezlerindeki şaşırtan rakamlar...
Türkiye genelinde nerede kaç santim kar var? İşte kayak merkezlerindeki şaşırtan rakamlar...
Ülke genelinde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken, yurdun büyük bölümünde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Öyle ki, kimi bölgelerimizde kar yağışının şiddetinden dolayı 161 santimetreye kadar kar boyu ölçülüyor. Kayak merkezleri başta olmak üzere kar kalınlığında yaşanan artış vatndaşları mutlu ederken bir o kadar da şaşırtıyor. İşte, rakamlarla 'Türkiye'de nerede kaç santim kar var?' sorusunun cevabı ve kayak merkezlerindeki son kar kalınlıkları...