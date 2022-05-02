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Giriş Tarihi: 02.05.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 12:56

Baklava şerbeti nasıl yapılır, sıcak mı soğuk mu? En lezzetli, tam kıvamında baklava şerbeti yapılışı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü dolasıyla baklava şerbeti yapılışı merak ediliyor. Misafirlerine en lezzetli ve tam kıvamında baklava yapmak isteyenler şerbetini tutturmak istiyor. Ziyaretler esnasında ikram edileceklerin başında hiç şüphesiz baklava birinci sırayı almakta. Peki Baklava şerbeti nasıl yapılır, sıcak mı soğuk mu? En lezzetli, tam kıvamında baklava şerbeti yapılışı ile ilgili bilgiler…

Baklava şerbeti nasıl yapılır, sıcak mı soğuk mu? En lezzetli, tam kıvamında baklava şerbeti yapılışı

Baklava şerbeti nasıl yapılır, şerbet sıcak mı yoksa soğuk mu olur sorusuna yanıt aranıyor. İncecik hamurunun arasına kat kat yapılan baklava enfes bir şerbetle buluştuğu zaman işte gerçek şölen başlıyor. Peki Baklava şerbeti nasıl yapılır, sıcak mı soğuk mu? En lezzetli, tam kıvamında baklava şerbeti yapılışı

Baklava şerbeti nasıl yapılır, sıcak mı soğuk mu? En lezzetli, tam kıvamında baklava şerbeti yapılışı

BAKLAVA ŞERBETİ NASIL AYARLANIR, ŞERBET KIVAMI NASIL OLMALIDIR?

Baklava şerbeti nasıl dökülür sıcak mı soğuk mu?

4.5 su bardağı su, 4.5 bardağı toz şeker ve bir kaç damla limon suyunu tenceremize alıyoruz ve kaynatmaya başlıyoruz. Baklava şerbeti yaklaşık yarım saat kadar kaynatılmalı. Şerbetin olup olmadığını, şerbetin baklava kıvamına geldiğini nasıl anlarız. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra kabarcıklar 20 dakikadan sonra artmaya başlıyor. Kabarcıklar arttıktan sonra ve kalınlaşmaya başladıktan sonra daha da çok olduğu görülecektir kabarcıkların. Şerbeti kepçeyle alıp tencereye boşaltacağız en son damla ağır ağır tencereye damladığında şerbetin kıvamı olmuş demektir. Şerbeti çok katı yaparsanız baklavanız şekerlenir, yumuşak yaparsanız da hamurlaşır. Fırından çıkmış baklavamınız üzerine kaynamakta olan şerbetimizi döküyoruz.

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Baklava şerbeti nasıl yapılır, sıcak mı soğuk mu? En lezzetli, tam kıvamında baklava şerbeti yapılışı

MALZEMELER

Hamuru için:

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

4 su bardağı un

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı süt

1/4 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı su

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı yoğurt

Açmak için:

1 su bardağı nişasta

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1/4 adet limonun suyu

İçi için:

250 gram toz Antep fıstığı

50 gram file Antep fıstığı

Üzeri ve katları için:

250 gram eritilmiş tereyağı

AŞÇININ NOTU

İyi bir baklava yapmak için dikkat etmeniz gereken tek şey baklava hamurudur. Cevizli ya da fıstıklı fark etmeksizin baklava hamurunuzun gazete kağıdı inceliğinde olması önemlidir. Şerbeti koyarken şerbetin de tatlının da sıcak olması, baklavanın şekerlenmemesi için önemlidir.

Baklava şerbeti nasıl yapılır, sıcak mı soğuk mu? En lezzetli, tam kıvamında baklava şerbeti yapılışı

YAPILIŞI

Derin bir kap içine koyduğunuz tereyağı, yağ, süt, yumurta, yoğurt, sirke, tuz ve suyu birleştirin ve güzelce karıştırın.

Unu azar azar ilave ederek yoğurun. Tezgaha aldığınız hamuru un ilave ederek ele yapışmayan bir hamur elde etmeye çalışın.

Hamuru 24 parçaya bölün ve beze haline getirin.

Bol nişasta serptiğiniz tezgaha koyduğunuz bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın.

Bezelerin üzerine temiz bir bez örterek 40 dakika dinlenmeye alın.

Şimdi hamurları açıp birleştireceğiz. Tezgahı nişastalayın. Bezelerin üzerine de nişasta serpin ve birkaç tanesini üst üste koyup baklavayı yapacağınız tepsi büyüklüğünde açın.

Tüm bezeleri bu şekilde açtıktan sonra yufkaları birbirinden ayırın. Tepsiye tereyağını sürün. Bir tane yufkayı bu tepsiye serin.

Yufkalarınızı alt ve üst katman olacak şekilde iki gruba ayırın. İlk katmanları sererken aralarına erittiğiniz tereyağdan sürün.

İlk katman tamamlanınca ortasına fıstığı dökün.

Diğer katlar da bittikten sonra bir bıçak yardımıyla kare olarak bölün.

Kalan tereyağını da döktükten sonra önceden 195 derece ısıttığınız fırında 10 dakika pişirin. Sonra ısısını 180 dereceye düşürüp 35 dakika kontrollü olarak pişirin.

Fırından çıkardığınız sıcak baklavaya sıcak şerbeti dökün. Şerbeti çektikten sonra üzerini fıstıkla süsleyerek servis edin

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