Baklava şerbeti nasıl yapılır, sıcak mı soğuk mu? En lezzetli, tam kıvamında baklava şerbeti yapılışı

YAPILIŞI
Derin bir kap içine koyduğunuz tereyağı, yağ, süt, yumurta, yoğurt, sirke, tuz ve suyu birleştirin ve güzelce karıştırın.
Unu azar azar ilave ederek yoğurun. Tezgaha aldığınız hamuru un ilave ederek ele yapışmayan bir hamur elde etmeye çalışın.
Hamuru 24 parçaya bölün ve beze haline getirin.
Bol nişasta serptiğiniz tezgaha koyduğunuz bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın.
Bezelerin üzerine temiz bir bez örterek 40 dakika dinlenmeye alın.
Şimdi hamurları açıp birleştireceğiz. Tezgahı nişastalayın. Bezelerin üzerine de nişasta serpin ve birkaç tanesini üst üste koyup baklavayı yapacağınız tepsi büyüklüğünde açın.
Tüm bezeleri bu şekilde açtıktan sonra yufkaları birbirinden ayırın. Tepsiye tereyağını sürün. Bir tane yufkayı bu tepsiye serin.
Yufkalarınızı alt ve üst katman olacak şekilde iki gruba ayırın. İlk katmanları sererken aralarına erittiğiniz tereyağdan sürün.
İlk katman tamamlanınca ortasına fıstığı dökün.
Diğer katlar da bittikten sonra bir bıçak yardımıyla kare olarak bölün.
Kalan tereyağını da döktükten sonra önceden 195 derece ısıttığınız fırında 10 dakika pişirin. Sonra ısısını 180 dereceye düşürüp 35 dakika kontrollü olarak pişirin.
Fırından çıkardığınız sıcak baklavaya sıcak şerbeti dökün. Şerbeti çektikten sonra üzerini fıstıkla süsleyerek servis edin