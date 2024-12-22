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Balat'ın kökeninin anlamı nedir? İşte Balat'ın kelime kökeni
Giriş Tarihi: 22.12.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
22:41
Balat'ın kökeninin anlamı nedir? İşte Balat'ın kelime kökeni
ATV Kim Milyoner Olmak İster? 22 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya İstanbul'un bir semtinin adı olan Balat'ın kökeninin anlamı nedir?sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...