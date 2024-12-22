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Haberler Yaşam Balat'ın kökeninin anlamı nedir? İşte Balat'ın kelime kökeni
Giriş Tarihi: 22.12.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 22:41

Balat'ın kökeninin anlamı nedir? İşte Balat'ın kelime kökeni

ATV Kim Milyoner Olmak İster? 22 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya İstanbul'un bir semtinin adı olan Balat'ın kökeninin anlamı nedir?sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...

Balat’ın kökeninin anlamı nedir? İşte Balat’ın kelime kökeni

Balat'ın kökeninin anlamı nedir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Balat’ın kökeninin anlamı nedir? İşte Balat’ın kelime kökeni

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde Balat'ın kökeninin anlamı nedir? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

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Balat’ın kökeninin anlamı nedir? İşte Balat’ın kelime kökeni

A- SARAY

B- ŞEKERLEME

C- ALTIN

D- KÖRFEZ

Balat’ın kökeninin anlamı nedir? İşte Balat’ın kelime kökeni

DOĞRU CEVAP: A- SARAY

Balat’ın kökeninin anlamı nedir? İşte Balat’ın kelime kökeni
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