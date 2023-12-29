Balayı için gittikleri otelde ölmüşlerdi! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer o gece…

"3-4 AYDA BİR…"

İddianamede ifadesine yer verilen otel sahibi Ağmaz, "Tur firmasından görevli otele gelerek çiftlere ulaşamadığını söylemesi üzerine 106 numaralı otel odasını defalarca telefonla aradık. Cevap alamayınca da otel müdürü Tayfun U. ile beraber odaya gittik. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtar ile içeri girdik ve odada kalanların hareket etmediklerini ve tepki vermediklerini görmemiz üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi hattını arayarak ihbarda bulunduk. 3-4 ayda bir baca temizliği yapılıyordu. Ama, yetkili bir firmamı yapıyordu bilmiyorum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.