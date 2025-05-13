Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Balık Ayhan kimdir, öldü mü? Roman müziğinin usta isminden acı haber! Ayhan Küçükboyacı neden öldü, hastalığı neydi?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:23 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 07:33

Balık Ayhan kimdir, öldü mü? Roman müziğinin usta isminden acı haber! Ayhan Küçükboyacı neden öldü, hastalığı neydi?

Balık Ayhan ismiyle tanınan Roman müziğinin usta sanatçısı Ayhan Küçükboyacı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının acı haberin ardından onunla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına başladı. Acı haber sonrası " Balık Ayhan neden öldü, hastalığı neydi?" gibi sorular gündemde yer aldı. Peki; Balık Ayhan kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, detaylar.

Balık Ayhan kimdir, öldü mü? Roman müziğinin usta isminden acı haber! Ayhan Küçükboyacı neden öldü, hastalığı neydi?

Roman müziğinin sevilen ismi ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Hastanede tedaviye alınmıştı. Uzun süredir tedavisi devam eden sanatçının acı haberi geldi. Balık Ayhan kimdir, öldü mü?

Balık Ayhan kimdir, öldü mü? Roman müziğinin usta isminden acı haber! Ayhan Küçükboyacı neden öldü, hastalığı neydi?

BALIK AYHAN HAYATINI KAYBETTİ!

Roman müziğinin önemli isimlerinden biri olan Ayhan Küçükboyacı, 12 Nisan tarihinde aniden rahatsızlanarak ailesi tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Nefes almakta zorlanan ünlü sanatçı, yoğun bakım ünitesine yerleştirilmiş ve burada tedavi altına alınmıştı.

Ünlü müzisyenden sabah saatlerinde üzücü bir haber geldi. Balık Ayhan'ın, hastanede süren yoğun tedaviye rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Balık Ayhan kimdir, öldü mü? Roman müziğinin usta isminden acı haber! Ayhan Küçükboyacı neden öldü, hastalığı neydi?

BALIK AYHAN KİMDİR?

Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü müzisyen, şarkıcı Ayhan Küçükboyacı İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya gelmiştir. Aslen Roman bir ailenin evladı, 8 kardeşin en küçüğüdür.

Müzik ile doğup büyüdüğü Hacıhüsrev'de teneke kutularından yaptığı darbukalar ile tanışmıştır. İlk gerçek darbukasına ise 6 yaşında iken sahip olmuştur. Çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlamış ardından özel hocalardan ders almış ve 16 yaşında Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

Balık Ayhan kimdir, öldü mü? Roman müziğinin usta isminden acı haber! Ayhan Küçükboyacı neden öldü, hastalığı neydi?

1992 yılında ise çıkardığı Yaşayan Ruhlar isimli albüm ile müzik dünyasına giriş yapmış ve sesini duyurmayı başarmıştır.

Ardından İstanbul İmparatorları ve Bab'ı İstanbul albümlerini müzik piyasasına süren Balık Ayhan bir çok filmin ise müziklerine imzasını atmıştır. Roman müziğinin en sevilen isimlerinden olan Balık Ayhan lakabını küçükken annesinin kucağının mahallenin büyüklerinin sevmek için kucağından aldığını ve onların kucağından balık gibi sıyrıldığını bu nedenle kendisine bu lakabı taktıklarını belirtmiştir.

Balık Ayhan kimdir, öldü mü? Roman müziğinin usta isminden acı haber! Ayhan Küçükboyacı neden öldü, hastalığı neydi?

Bugüne kadar Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar ve Baba Bi Buçuk isimli sinema filmleri ve Delikanlı isimli dizide oyuncu olarak rol almıştır.