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Balık Ayhan kimdir, öldü mü? Roman müziğinin usta isminden acı haber! Ayhan Küçükboyacı neden öldü, hastalığı neydi?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:23
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
07:33
Balık Ayhan kimdir, öldü mü? Roman müziğinin usta isminden acı haber! Ayhan Küçükboyacı neden öldü, hastalığı neydi?
Balık Ayhan ismiyle tanınan Roman müziğinin usta sanatçısı Ayhan Küçükboyacı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının acı haberin ardından onunla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına başladı. Acı haber sonrası " Balık Ayhan neden öldü, hastalığı neydi?" gibi sorular gündemde yer aldı. Peki; Balık Ayhan kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, detaylar.