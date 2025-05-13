Balık Ayhan kimdir, öldü mü? Roman müziğinin usta isminden acı haber! Ayhan Küçükboyacı neden öldü, hastalığı neydi?

1992 yılında ise çıkardığı Yaşayan Ruhlar isimli albüm ile müzik dünyasına giriş yapmış ve sesini duyurmayı başarmıştır.

Ardından İstanbul İmparatorları ve Bab'ı İstanbul albümlerini müzik piyasasına süren Balık Ayhan bir çok filmin ise müziklerine imzasını atmıştır. Roman müziğinin en sevilen isimlerinden olan Balık Ayhan lakabını küçükken annesinin kucağının mahallenin büyüklerinin sevmek için kucağından aldığını ve onların kucağından balık gibi sıyrıldığını bu nedenle kendisine bu lakabı taktıklarını belirtmiştir.