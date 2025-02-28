Balıkesir iftar vakti 2025: Balıkesir İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

BALIKESİR'DE SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
Balıkesir İftar Vakti: 19:07
Balıkesir Sahur (İmsak) Vakti: 06:12
Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
Balıkesir İftar Vakti: 19:08
Balıkesir Sahur (İmsak) Vakti: 06:11
Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
Balıkesir İftar Vakti: 19:09
Balıkesir Sahur (İmsak) Vakti: 06:09
Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)
Balıkesir İftar Vakti: 19:10
Balıkesir Sahur (İmsak) Vakti: 06:08
Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)
Balıkesir İftar Vakti: 19:11
Balıkesir Sahur (İmsak) Vakti: 06:06
BALIKESİR İFTAR VAKTİ