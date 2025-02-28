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Haberler Yaşam Balıkesir iftar vakti 2025: Balıkesir İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 13:13 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 13:13

Balıkesir iftar vakti 2025: Balıkesir İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

Balıkesir'de Ramazan hazırlıkları hız kazanırken, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı imsakiye takvimine göre Balıkesir'de imsak ve iftar saatleri belli oldu. Ramazan'ın bereketini yaşayan vatandaşlar, oruçlarını ne zaman açacaklarını ve sahura hangi saatte kalkacaklarını merak ediyor. Peki, Balıkesir iftar vakti saat kaçta? İşte, Balıkesir İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri…

Balıkesir iftar vakti 2025: Balıkesir İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayı, manevi huzurun ve ibadetin doruğa ulaştığı özel bir dönemdir. Bu mübarek ayın başlamasıyla birlikte Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. 2025 yılı imsakiye takvimi yayımlandı ve Balıkesir'de oruç tutacak vatandaşlar için imsak ve iftar saatleri kesinleşti. İşte, Balıkesir imsakiye takvimine göre iftar ve sahur saatleri…

Balıkesir iftar vakti 2025: Balıkesir İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

BALIKESİR İMSAKİYE 2025: BALIKESİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Balıkesir başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Balıkesir iftar vakti 2025: Balıkesir İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

BALIKESİR'DE SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Balıkesir İftar Vakti: 19:07

Balıkesir Sahur (İmsak) Vakti: 06:12

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Balıkesir İftar Vakti: 19:08

Balıkesir Sahur (İmsak) Vakti: 06:11

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Balıkesir İftar Vakti: 19:09

Balıkesir Sahur (İmsak) Vakti: 06:09

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Balıkesir İftar Vakti: 19:10

Balıkesir Sahur (İmsak) Vakti: 06:08

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Balıkesir İftar Vakti: 19:11

Balıkesir Sahur (İmsak) Vakti: 06:06

BALIKESİR İFTAR VAKTİ

Balıkesir iftar vakti 2025: Balıkesir İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

BALIKESİR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:24

2 Mart Pazar: 20:25

3 Mart Pazartesi: 20:26

4 Mart Salı: 20:27

5 Mart Çarşamba: 20:28

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Balıkesir iftar vakti 2025: Balıkesir İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta?

ORUCU NE BOZAR?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. Kusmak orucu bozar mı? Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur. Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir.

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