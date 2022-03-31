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Haberler Yaşam Balıkesir İmsakiye! 2022 Balıkesir imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu
Giriş Tarihi: 31.03.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 13:36

Balıkesir İmsakiye! 2022 Balıkesir imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgileri duyurulurken Balıkesir iftar ve sahur vakti merak ediliyor. Oruç ibadetini gerçekleştirecek olan müminler Balıkesir iftar vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Kadir Gecesini içinde bulunduran Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Peki 2022 Balıkesir İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? Balıkesir İmsakiye 2022 iftar saati

Balıkesir İmsakiye! 2022 Balıkesir imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 İmsakiye bilgileri ile Balıkesir iftar ve imsak vakti belli oldu. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş'in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar için Balıkesir sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu da yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile cevabını bulmuş oldu. Peki Balıkesir İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? İşte, 2022 Balıkesir iftar saati vakitleri

Balıkesir İmsakiye! 2022 Balıkesir imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

BALIKESİR İMSAKİYE İLE 2022 İFTAR SAATLERİ BELLİ OLDU!

İftar saat kaçta, sahur ne zaman, imsak vakti ne zaman gibi sorularla Balıkesir İmsakiye takvimini araştıranlar doğru adresteler! İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye;

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BALIKESİR'DE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 30 günlük Balıkesir İmsakiyesinde sahur vakti ve iftar saati ile birlikte sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz saatleri de yer alıyor.

NOT: İftar Saati linkine tıklayarak tüm iller için imsakiye sayfasına ulaşabilirsiniz

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Balıkesir İmsakiye! 2022 Balıkesir imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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