Balıkesir İmsakiye! 2022 Balıkesir imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgileri duyurulurken Balıkesir iftar ve sahur vakti merak ediliyor. Oruç ibadetini gerçekleştirecek olan müminler Balıkesir iftar vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Kadir Gecesini içinde bulunduran Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Peki 2022 Balıkesir İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? Balıkesir İmsakiye 2022 iftar saati