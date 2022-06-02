Balıkesir Piknik Alanları - Balıkesir Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve sevdikleriyle güzel vakit geçirmek isteyen kişiler için doğada yapılacak aktiviteler vardır. Aile, arkadaş ve dostlarla yapılacak aktivitelerden birisi de pikniktir. Mangal yakmanın keyfine doyum sağlamak ve stres atmak isteyenler için mesire alanları oldukça idealdir. Balıkesir'de yaşayan ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen kişiler mesire alanlarını araştırırlar. Şehrin pek çok yerine piknik veya daha farklı aktiviteler yapmak isteyenler için mesire alanları bulunur. Çocuklu aileler için de uygun bir ortam sağlayan bu mesire alanları, doyasıya eğlenmek için birebirdir. Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden birisi olan Balıkesir'de piknik yapmaya uygun pek çok alan mevcuttur. Balıkesir piknik alanları yazımızda bu mesire alanlarına dair bilgilere yer verdik. İşte detaylar...