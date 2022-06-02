Doğa ile iç içe yapılabilecek aktivitelerin başında piknik gelir. Ailesi veya arkadaşlarıyla hoş vakitler geçirmek isteyenler için farklı aktiviteler de vardır. Özellikle havaların ısınmasıyla beraber şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için pek çok mesire alanı bulunur. Balıkesir'de yaşayan ve şehir hayatından uzaklaşıp kendisini doğaya atmak isteyen kişiler için gidilecek çok sayıda mesire alanı vardır. Balıkesir piknik alanları yazımızda bu mesire alanlarına dair bilgilere yer verdik. Balıkesir Piknik Alanları- Balıkesir Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımız sizlerle.