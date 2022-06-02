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Haberler Yaşam Balıkesir Piknik Alanları - Balıkesir Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 02.06.2022 17:15 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 17:16

Balıkesir Piknik Alanları - Balıkesir Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Doğa ile iç içe yapılabilecek aktivitelerin başında piknik gelir. Ailesi veya arkadaşlarıyla hoş vakitler geçirmek isteyenler için farklı aktiviteler de vardır. Özellikle havaların ısınmasıyla beraber şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için pek çok mesire alanı bulunur. Balıkesir'de yaşayan ve şehir hayatından uzaklaşıp kendisini doğaya atmak isteyen kişiler için gidilecek çok sayıda mesire alanı vardır. Balıkesir piknik alanları yazımızda bu mesire alanlarına dair bilgilere yer verdik. Balıkesir Piknik Alanları- Balıkesir Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımız sizlerle.

Balıkesir Piknik Alanları - Balıkesir Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve sevdikleriyle güzel vakit geçirmek isteyen kişiler için doğada yapılacak aktiviteler vardır. Aile, arkadaş ve dostlarla yapılacak aktivitelerden birisi de pikniktir. Mangal yakmanın keyfine doyum sağlamak ve stres atmak isteyenler için mesire alanları oldukça idealdir. Balıkesir'de yaşayan ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen kişiler mesire alanlarını araştırırlar. Şehrin pek çok yerine piknik veya daha farklı aktiviteler yapmak isteyenler için mesire alanları bulunur. Çocuklu aileler için de uygun bir ortam sağlayan bu mesire alanları, doyasıya eğlenmek için birebirdir. Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden birisi olan Balıkesir'de piknik yapmaya uygun pek çok alan mevcuttur. Balıkesir piknik alanları yazımızda bu mesire alanlarına dair bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

Balıkesir Piknik Alanları - Balıkesir Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Balıkesir Piknik Alanları

Balıkesir, önemli turizm kentlerinden birisidir. Burada pek çok aktivitenin yanı sıra, piknik yapmak için de uygun mesire alanları bulunur. Değirmen Boğazı Piknik Alanı, Balıkesir-Bursa karayolunda bulunan, piknik için ideal yerlerden birisidir. Burada ayrıca kafeterya, kır gazinosu, büfe, çocuk oyun alanları, basketbol sahası ve oyun parkları mevcuttur.

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Balıkesir Piknik Alanları - Balıkesir Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bir diğer piknik alanı olan Necati Sezgin Piknik Alanı, kızılçam ağaçlarının bulunduğu sakin ve huzurlu bir yerdir. Bu piknik alanında lokanta, çeşme, piknik üniteleri gibi tesisler de bulunur. Bir diğer mekân olan Çamlık, çam ağaçları altında dinlenmek ve piknik yapmak isteyenler için oldukça huzur verici bir yerdir.

Balıkesir Piknik Alanları - Balıkesir Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Balıkesir Piknik Yerleri

Balıkesir'de bulunan Güre Gelinçamı Piknik Yeri, Güre Köyü'ne 3 km mesafede bulunan halka açık bir piknik yeridir. Pınarbaşı Piknik Alanı, yine Güre Köyü'nde bulunan huzur verici yerlerden birisidir. Zeytinli Çay Bahçesi ise, Zeytinli Çayı'nın kenarında bulunan piknik yapılabilecek yerlerden birisidir. Şarlak piknik yeri, Çamlıbel Köyü'nün üst kısımlarında bulunur. Deniz ve manzarasında keyifli bir gün geçirmek isteyenler Şarlak piknik alanını tercih ederler. Burası, doyasıya piknik yapabileceğiniz imkanlara sahiptir.

Balıkesir Piknik Alanları - Balıkesir Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Balıkesir Mesire Alanları

Balıkesir mesire alanları arasında yer alan Atatürk Parkı, Bandırma ilçesinde bulunan, halkın çoğunlukla piknik için kullandığı mesire alanlarından birisidir. Şehrin Bigadiç ilçesinde bulunan Cevizli, ceviz ağaçlarının gölgeliğinde serinleyebileceğiniz huzur verici mesire alanlarından birisidir. Çok geniş bir çim alanı olan bu mesire alanında ayrıca tuvalet ve çeşme de bulunur. Ayaklı Kır Bahçesi, Balıkesir'in Ören sınırında bulunan, yeşilliklerle kaplı ve bol su kaynağına sahip bir mesire yeridir.

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