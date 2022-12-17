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Haberler Yaşam Balıkesir'de dehşet çiftliği! ‘Ejder Salih’ ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş... 18 yaşındaki kız en ince ayrıntısına kadar anlattı
Giriş Tarihi: 17.12.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 10:51

Balıkesir'de dehşet çiftliği! ‘Ejder Salih’ ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş... 18 yaşındaki kız en ince ayrıntısına kadar anlattı

SABAH, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 'Ejder Salih' lakaplı Mehmet Salih Turanlı'nın liderliğini yaptığı suç örgütü tarafından kaçırılarak parmakları kesilen ve günlerce işkenceye maruz kalan 18 yaşındaki G.A.'nın ifadesine ulaştı. Genç kızın zincirle dövüldüğü, baltayla parmaklarının kesildiği daha sonra sargılı elle çalışması için örgüte ait gazinoya gönderildiği ortaya çıktı. Gözaltındaki 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Balıkesir’de dehşet çiftliği! ‘Ejder Salih’ ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş... 18 yaşındaki kız en ince ayrıntısına kadar anlattı

SABAH, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 'Ejder Salih' lakaplı Mehmet Salih Turanlı'nın liderliğini yaptığı suç örgütü tarafından kaçırılarak parmakları kesilen ve günlerce işkenceye maruz kalan 18 yaşındaki G.A.'nın ifadesine ulaştı. Genç kızın zincirle dövüldüğü, baltayla parmaklarının kesildiği daha sonra sargılı elle çalışması için örgüte ait gazinoya gönderildiği ortaya çıktı. Gözaltındaki 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Balıkesir’de dehşet çiftliği! ‘Ejder Salih’ ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş... 18 yaşındaki kız en ince ayrıntısına kadar anlattı

Edremit ilçesinde esnafı haraca bağladıkları, ödemeyenleri kaçırarak işkence yaptıkları ileri sürülen bir grup polisin takibindeydi. Geçtiğimiz Eylül ayında 18 yaşındaki G.A. isimli genç kızın ve örgüt üyelerinin de bulunduğu araç Edremit'te polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında durduruldu. Paniğe kapılan örgüt üyeleri araçtan inerek kaçtı.

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Balıkesir’de dehşet çiftliği! ‘Ejder Salih’ ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş... 18 yaşındaki kız en ince ayrıntısına kadar anlattı

ZİNCİRLE DÖVDÜLER

G.A. ise korkudan ifade vermedi ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. İddiaya göre G.A.'nın polise herşeyi anlattığından şüphelenen örgüt üyeleri, geçen ay genç kızı çarşıda araca bindirerek zorla kaçırdı.

Balıkesir’de dehşet çiftliği! ‘Ejder Salih’ ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş... 18 yaşındaki kız en ince ayrıntısına kadar anlattı

G.A.'yı polis muhbiri olmakla suçlayan örgüt üyeleri gözlerini bağladıkları genç kızı, çiftlik evine götürüp zincirle dövüp, defalarca tecavüz ettiler.

Balıkesir’de dehşet çiftliği! ‘Ejder Salih’ ve çetesi parmaklarını kesip işe göndermiş... 18 yaşındaki kız en ince ayrıntısına kadar anlattı

PARMAKLARINI BALTAYLA KESTİLER

Aç ve susuz bırakılan ve yediği dayaklardan baygın düşen G.A.'ya "bizi hiç unutmayacağın bir ders vereceğiz" diyen örgüt lideri Turanlı iddiaya göre baltayla genç kızın parmaklarını kesti.

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