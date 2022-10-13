Ballkani Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Ballkani Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

BALLKANİ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun dördüncü haftasında Kosova temsilcisi Ballkani ile karşı karşıya gelecek.

Ballkani Sivasspor maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;