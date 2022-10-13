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Haberler Yaşam Ballkani Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Ballkani Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.10.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 17:18

Ballkani Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Ballkani Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G grubu 4. hafta maçında Ballkani ile karşı karrşıya gelecek. Sivasspor, rakibini yenerek puanını 7'ye çıkarmak istiyor. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ise araştırma konusu oldu. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, Ballkani Sivasspor maçı hangi kanalda? sorusu ile Ballkani Sivasspor maçı canlı izle kanalına erişmek istiyor. Peki, UEFA Konferans Ligi Ballkani Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Ballkani Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Ballkani Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ballkani Sivasspor maçı için heyecan dorukta. Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G grubu 4. hafta maçında Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk oluyor. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, Ballkani Sivasspor maçı canlı izle kanalına erişmek için Ballkani Sivasspor maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Ballkani Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri…

Ballkani Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Ballkani Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

BALLKANİ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun dördüncü haftasında Kosova temsilcisi Ballkani ile karşı karşıya gelecek.

Ballkani Sivasspor maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;

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Ballkani Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Ballkani Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

BALLKANİ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak Ballkani Sivasspor maçı, 13 Ekim 2022 Perşembe günü (bugün) saat 22:00'da başlayacak.

Ballkani Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Ballkani Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

BALLKANİ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber'in yöneteceği Ballkani Sivasspor maçı, dijital platform Exxen üzerinden ve TV 8,5 kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ballkani: Frasheri; Ar. Thaqi, Sinani, Jashanica, As. Thaqi; Dellova, Emerllahu, Zyba; Korenica, Krasniqi, Rrahmani

Sivasspor: Vural; Paluli, Goutas, Osmanpasa, Ciftci; Ulvestad, Yalcin; Yesilyurt, Saba, Gradel; Yatabare

Ballkani Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Ballkani Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

BALLKANİ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE KANALI

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

https://www.exxen.com/tr

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