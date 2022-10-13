Ballkani Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Ballkani Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G grubu 4. hafta maçında Ballkani ile karşı karrşıya gelecek. Sivasspor, rakibini yenerek puanını 7'ye çıkarmak istiyor. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ise araştırma konusu oldu. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, Ballkani Sivasspor maçı hangi kanalda? sorusu ile Ballkani Sivasspor maçı canlı izle kanalına erişmek istiyor. Peki, UEFA Konferans Ligi Ballkani Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…