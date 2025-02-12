Haberler
Yaşam
Balsu Gıda halka arz oluyor! Balsu halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
10:51
Balsu Gıda halka arz oluyor! Balsu halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 12 Şubat itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri kapsamında Balsu Gıda halka arz hisse fiyatı, dağıtım payı, Bist kodu gibi detaylarla takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanmış şirket hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki; Balsu halka arz kaç lot verir, ne kadar, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?