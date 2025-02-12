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Haberler Yaşam Balsu Gıda halka arz oluyor! Balsu halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:51

Balsu Gıda halka arz oluyor! Balsu halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 12 Şubat itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri kapsamında Balsu Gıda halka arz hisse fiyatı, dağıtım payı, Bist kodu gibi detaylarla takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanmış şirket hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki; Balsu halka arz kaç lot verir, ne kadar, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

Balsu Gıda halka arz oluyor! Balsu halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Balsu Gıda halka arz BALSU borsa kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Toplamda 3 gün sürecek talep toplama sürecinde lotlarını almak isteyenler harekete geçti. Peki; Balsu halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Balsu Gıda halka arz oluyor! Balsu halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

BALSU GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. 12-13-15 Şubat tarihlerinde talep topluyor. 278.000.000 Lot dağıtacak şirketin hisse fiyatı 17.57 TL.

İşte, detaylar:

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Balsu Gıda halka arz oluyor! Balsu halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

BALSU GIDA HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Tarihi: 12-13-14 Şubat 2025

Halka Arz Fiyatı: 17,57

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 278.000.000 Lot

Bist Kodu: BALSU

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 4,8 Milyar TL

Halka Açıklık: %25

Balsu Gıda halka arz oluyor! Balsu halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

BALSU GIDA KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

- 150 Bin katılım ~ 1112 Lot (19537 TL).

- 250 Bin katılım ~ 667 Lot (11719 TL).

- 350 Bin katılım ~ 476 Lot (8363 TL).

- 500 Bin katılım ~ 333 Lot (5850 TL).

- 700 Bin katılım ~ 238 Lot (4181 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 151 Lot (2653 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 104 Lot (1827 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 75 Lot (1317 TL).

Balsu Gıda halka arz oluyor! Balsu halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?
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