Bandırma Füze Kulübü konusu ve oyuncuları: Bandırma Füze Kulübü filmi ne zaman, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 16.04.2026 18:58

Bandırma Füze Kulübü konusu ve oyuncuları: Bandırma Füze Kulübü filmi ne zaman, nerede çekildi?

Bandırma Füze Kulübü televizyon ve dijital platformlarda yeniden gündeme gelmesiyle birlikte araştırılmaya başladı. Bandırma Füze Kulübü konusu ve oyuncuları hakkında merak edilen detaylar, Türkiye'nin gerçek bir hikayesinden uyarlanan yapımı öne çıkarıyor. Dönemin gençlerinin hayallerini ve azmini konu alan film, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Bandırma Füze Kulübü konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler sinemaseverlerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Filmin hangi yıllarda ve nerede çekildiği de merak ediliyor. Yerli sinemanın dikkat çeken projeleri arasında bulunan yapım, dönem atmosferini yansıtan sahneleriyle öne çıkıyor.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ KONUSU

Bandırma Füze Kulübü, kısıtlı imkanlara, karşılaştıkları tüm engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı gençlerin hikayesini konu ediyor. 1950'li yıllarda uzaya karşı merak gittikçe artmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği başta olmak üzere pek çok ülkede, bilinmezlerle dolu semanın ötesine geçebilmek için kıyasıya bir mücadele başlamıştı.

1957 yılında ilk olarak SSCB Sputnik'le uzaya roket göndermiş, ardında da ABD harekete geçmişti. Sputnik'ten ilham alan Bandırma'da yaşayan liseli gençler hayallerini gerçekleştirip, imkansızı başarabilmek, uzaya roket gönderebilmek için "Bandırma Füze Kulübü"nü kurmuşlardı.

Bandırma Füze Kulübü, ülkemiz tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve uzay çalışmaları konusunda dönemine damga vurmuş bir topluluktur. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir lise kulübü olarak başlamış ve ilerleyen dönemlerde Amerika ve Rusya'yla amatör uzay yarışına girecek kadar gelişmiştir.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ OYUNCULARI

Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Bülent Alkış, Altan Erkekli, Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir kısmını Mudanya'da, bir kısmını Bandırma'da, büyük bir bölümü ise Beykoz'daki platoda gerçekleştirildi.

