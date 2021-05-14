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Haberler Yaşam Bankaların kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt güncel kredisi faiz oranları son durum!
Giriş Tarihi: 14.05.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 17:14

Bankaların 2021 belli oldu! İşte , , ihtiyaç-konut-taşıt güncel kredisi faiz oranları son durum!

Bankaların güncel , ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, bu noktada özellikle devlet bankaları tarafından uygun fiyatları kredi paketleri de sunulmaya devam ediliyor. Bu kapsamda belirli sebeplerle kredi almak isteyen vatandaşlar , , , , gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda bankalar ise konut, taşıt, ihtiyaç kredisi başlığı altında kampanyalarla müşterilerine düşük faizli finans imkanı sunuyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, 2021 kredi faiz oranları ve son dakika gelişmeleri…

Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları son durum!

güncel rakamları ile araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Çeşitli nedenlerle kredi almak isteyen vatandaşlar bankaların oluşturduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Ziraat, , , Yapıkredi, , ve özellikle kamu bankaları pandemi sürecinde vatandaşlara düşük faizli imkanlar sunuyor. Peki, kredi faiz oranlarında son durum ne? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, İş Bankası 2021 kredi faiz oranları ve son dakika gelişmeleri…

Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları son durum!

VAKIFBANK

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.32

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2423 lira

Toplam geri ödeme: 146.998 lira

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Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları son durum!

ZİRAAT BANKASI

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.37

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2455 lira

Toplam geri ödeme: 148.647 lira

Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları son durum!

HALKBANK

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.38

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2461 lira

Toplam geri ödeme: 149.305 lira

Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları son durum!

AKBANK

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.39

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2468 lira

Toplam geri ödeme: 149.753 lira

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