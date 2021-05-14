Bankaların güncel kredi faiz oranları, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, bu noktada özellikle devlet bankaları tarafından uygun fiyatları kredi paketleri de sunulmaya devam ediliyor. Bu kapsamda belirli sebeplerle kredi almak isteyen vatandaşlar Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda bankalar ise konut, taşıt, ihtiyaç kredisi başlığı altında kampanyalarla müşterilerine düşük faizli finans imkanı sunuyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, İş Bankası 2021 kredi faiz oranları ve son dakika gelişmeleri…