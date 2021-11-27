Merkez Bankası'nın Kasım ayında politika faizinde yaptığı indirim sonrası üç kamu bankasından da kredi faiz oranları indirimi gelmişti. Verilen karar sonrası düğmeye basan kamu bankalarından Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredilerinde faizleri indirdi. Öte yandan acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar "Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Düşük faizli uzun vadeli krediler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte 27 Kasım 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç güncel kredi faiz oranları...