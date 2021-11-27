Güncel kredi faiz oranları gün içerisinde binlerce kişi tarafından gündeme gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere birçok bankanın özellikle konut faizlerinde geçtiğimiz günlerde indirim yapıldığı açıklaması gelmişti. Merkez Bankası faiz indiriminin ardından düğmeye basan kamu bankaları şimdilerde binlerce kişinin gündeminde olmaya devam ediyor. Bu noktada ise "Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?" soruları yanıt arıyor. İşte 27 Kasım 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç güncel kredi faiz oranları