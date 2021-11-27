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Haberler Yaşam Bankaların kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları son durum GÜNCEL!
Giriş Tarihi: 27.11.2021 01:32 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 07:36

Bankaların kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları son durum GÜNCEL!

Merkez Bankası'nın Kasım ayında politika faizinde yaptığı indirim sonrası üç kamu bankasından da kredi faiz oranları indirimi gelmişti. Verilen karar sonrası düğmeye basan kamu bankalarından Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredilerinde faizleri indirdi. Öte yandan acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar "Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Düşük faizli uzun vadeli krediler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte 27 Kasım 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç güncel kredi faiz oranları...

Bankaların kredi faiz oranları: 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne oldu?

Güncel kredi faiz oranları gün içerisinde binlerce kişi tarafından gündeme gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere birçok bankanın özellikle konut faizlerinde geçtiğimiz günlerde indirim yapıldığı açıklaması gelmişti. Merkez Bankası faiz indiriminin ardından düğmeye basan kamu bankaları şimdilerde binlerce kişinin gündeminde olmaya devam ediyor. Bu noktada ise "Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?" soruları yanıt arıyor. İşte 27 Kasım 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç güncel kredi faiz oranları

Bankaların kredi faiz oranları: 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne oldu?

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

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Bankaların kredi faiz oranları: 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne oldu?

SON DAKİKA HABERİ: KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

Bankaların kredi faiz oranları: 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne oldu?

KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 1,20'YE GERİLEDİ

Kamu bankalarından konut kredisi faiz oranları için hamle geldi. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Bankaların kredi faiz oranları: 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne oldu?

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank, ihtiyaç kredilerinde %1.58, taşıt kredilerinde %1,54'ten başlayan faiz oranları uygulamaktadır.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı sıfır konutlar için 1 milyon liranın altında 1,20 olarak belirlenirken, 1 milyon lira üzerinde ise 1,29 olarak hesaplanacak.

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,59

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,63

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