Banker Bilo filmi konusu ne, oyuncuları kim? Banker Bilo filmi nerede çekildi?

BANKER BİLO FİLMİ KONUSU NE?

Maho (Şener Şen), Köylüsü Bilo'yu (İlyas Salman) ve yöreden birçok kişiyi Almanya'ya götürmek vaadiyle paralarını alır. Ancak onları Almanya'ya değil, İstanbul'a götürmektedir. Kamyon kasasında yapılan yolculuktan sonra Bilo ve İbo (Nizam Ergüden) Almanya'ya değil de İstanbul'a geldiklerini öğrenirler ancak iki arkadaş birbirini kaybeder. Bilo çok namusludur, bu yüzdende her zaman kaybeden taraf olmaktadır. Bilo'nun yolları Maho ile Tekrar kesişir, o zaman Maho ile hesaplaşma zamanı gelmiştir. En sonunda Maho'nun tüm malvarlığı fabrikaları ve eski karısı artık Bilo'nun olmuştur. Bilo artık zengindir ve Bankerdir.

BANKER BİLO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

İlyas Salman - Bilo

Meral Zeren - Zeyno

Ahu Tuğba - Necla

Şener Şen - Maho

Münir Özkul - Haso

Ali Şen - Tefeci Ali

Nizam Ergüden - İbo

Orhan Aydınbaş - Belediye Başkanı

Tevfik Şen – Polis