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Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? Diyanet cevapladı! Oruçluyken diş fırçalanır mı, oruç bozulur mu?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
11:58
Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? Diyanet cevapladı! Oruçluyken diş fırçalanır mı, oruç bozulur mu?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, müslümanlar oruç tutmanın gerekleri ve kuralları hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla araştırmalarına hız kazandırdılar. Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri, oruçlu iken yapılması gereken günlük aktivitelerin orucu bozup bozmayacağıdır. Bu noktada, "Diş fırçalamak orucu bozar mı?" ve "Banyo yapmak orucu bozar mı?" soruları sıkça gündeme geldi. İşte, diyanete göre cevaplar...