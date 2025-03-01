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Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:58

Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? Diyanet cevapladı! Oruçluyken diş fırçalanır mı, oruç bozulur mu?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, müslümanlar oruç tutmanın gerekleri ve kuralları hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla araştırmalarına hız kazandırdılar. Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri, oruçlu iken yapılması gereken günlük aktivitelerin orucu bozup bozmayacağıdır. Bu noktada, "Diş fırçalamak orucu bozar mı?" ve "Banyo yapmak orucu bozar mı?" soruları sıkça gündeme geldi. İşte, diyanete göre cevaplar...

Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? Diyanet cevapladı! Oruçluyken diş fırçalanır mı, oruç bozulur mu?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar oruçlarını tutmaya başladı. Bu özel ayda, oruçla ilgili doğru bilinen yanlışlar ve en çok merak edilen konular arasındayken özellikle "Diş fırçalamak ve banyo yapmak orucu bozar mı?" sorusu öne çıkıyor. Peki, Diyanete göre oruçluyken banyo yapılır mı, diş fırçalanır mı? İşte, ayrıntılar...

Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? Diyanet cevapladı! Oruçluyken diş fırçalanır mı, oruç bozulur mu?

BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25 [1930-1931]; Müslim, Sıyâm, 76 [1109]). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, 1/199

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Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? Diyanet cevapladı! Oruçluyken diş fırçalanır mı, oruç bozulur mu?

ORUÇLUYKEN ABDEST ALINIR MI?

Müslümanlar Ramazan ayında farz ibadetleri olan oruca ve namaza devam eder. Namaz kılmak için abdest alınırken ağza su alınması gereklidir. 'Oruç tutarken abdest alınır mı?' sorusunun cevabı ise 'evet, alınabilir' olur. Oruç tutan Müslümanların niyetliyken su yutmayacak şekilde abdest alması oruçlarını bozmaz.

Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? Diyanet cevapladı! Oruçluyken diş fırçalanır mı, oruç bozulur mu?

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?
Diş fırçalamak orucu bozmaz, tıpkı ağzı su ile çalkalamanın orucu bozmadığı gibi (el-Fetâva'l-Hindiyye, 1/202). Ancak, diş fırçalarken diş macunu ya da suyun boğaza kaçması durumunda oruç bozulur. Bu yüzden oruçlu iken diş fırçalamanın, orucun bozulma ihtimali göz önünde bulundurularak imsaktan önce veya iftardan sonra yapılması daha uygun olacaktır. Eğer oruçlu iken diş fırçalanması gerekiyorsa, macun kullanılmaması tavsiye edilir.

Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? Diyanet cevapladı! Oruçluyken diş fırçalanır mı, oruç bozulur mu?

ORUÇLUYKEN MİSVAK KULLANILIR MI?

Misvaktan bazı kırıntıların ve kimyevi maddelerin mideye ulaşması kaçınılmaz olduğu halde, Hz. Peygamber'in oruçlu iken misvak kullandığı, sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buharî, Savm, 27; Tirmîzî, Savm, 29). Diğer taraftan, "kesin olarak bilinen, şüphe ile bozulmaz" kaidesi gereğince, mideye ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüphe bulunan bu şeyle oruç bozulmaz.