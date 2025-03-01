Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? Diyanet cevapladı! Oruçluyken diş fırçalanır mı, oruç bozulur mu?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar oruçlarını tutmaya başladı. Bu özel ayda, oruçla ilgili doğru bilinen yanlışlar ve en çok merak edilen konular arasındayken özellikle "Diş fırçalamak ve banyo yapmak orucu bozar mı?" sorusu öne çıkıyor. Peki, Diyanete göre oruçluyken banyo yapılır mı, diş fırçalanır mı? İşte, ayrıntılar...