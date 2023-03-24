Banyo yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri’nden açıklama: Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı, duş alınır mı?

İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayını coşku ile karşıladı. Bilindiği üzere bu mübarek ayda, dinimizce farz kılınan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Hal böyleyken oruç tutarken dikkat edilmesi gereken noktalar merak konusu oluyor. Bunların başında ise duş almak orucu bozar mı sorusu geliyor. Kirlilik yüzünden veya kişinin kendi isteği ile banyo yapması halinde orucun bozulup bozulmayacağı kafalarda soru işareti oluşturuyor. Peki, duş almak orucu bozar mı? Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı, duş alınır mı? İşte Diyanet'in konu ile ilgili açıklaması haberimizde.