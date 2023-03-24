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Giriş Tarihi: 24.03.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 06:18

Banyo yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri'nden açıklama: Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı, duş alınır mı?

İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayını coşku ile karşıladı. Bilindiği üzere bu mübarek ayda, dinimizce farz kılınan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Hal böyleyken oruç tutarken dikkat edilmesi gereken noktalar merak konusu oluyor. Bunların başında ise duş almak orucu bozar mı sorusu geliyor. Kirlilik yüzünden veya kişinin kendi isteği ile banyo yapması halinde orucun bozulup bozulmayacağı kafalarda soru işareti oluşturuyor. Peki, duş almak orucu bozar mı? Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı, duş alınır mı? İşte Diyanet'in konu ile ilgili açıklaması haberimizde.

Banyo yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri’nden açıklama: Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı, duş alınır mı?

Rahmet ve bereket ayı on bir ayın sultanı gelip çattı. İslam dininde farz kılınan oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi, orucu bozan hal ve durumları araştırmaya koyuldu. Bunlar arasında en çok araştırılan ise hiç şüphesiz ''Banyo yapmak orucu bozar mı?'' oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı banyo yapmak, denize girmek, diş fırçalamak gibi vücudun suyla direkt temasta bulunduğu durumların oruç ibadetini bozup bozmadığı konusuna açıklık getirdi. Peki, Duş almak orucu bozar mı, kaza gerekir mi? İşte, Diyanet'in oruçluyken duş almak orucu bozar mı, banyo yapılır mı sorusuna yanıtı.

Banyo yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri’nden açıklama: Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı, duş alınır mı?

DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI? ORUÇLUYKEN BANYO YAPILIR MI?

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadın ve erkeklerin oruçluyken su yutmayacak şekilde duş alması orucu bozmaz.

Diyanet'in konuya yönelik aktardığı bilgi şu şekilde,

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25).

Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).

Ancak yüzme esnasında su yutmaktan kaçınmak zor olduğu için ihtiyatlı davranmak uygun olur.

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Banyo yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri’nden açıklama: Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı, duş alınır mı?

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Banyo yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri’nden açıklama: Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı, duş alınır mı?

Bilerek yemek içmek orucu bozar. Unutarak yemek yiyen biri hatırladığı an ağzındaki yiyecekleri çıkarıp ağzını çalkalayarak oruca devam edebilir.

Kan almak ve iğne yaptırmak orucu bozar. Mecburi halde böyle bir durum gerçekleşirse oruç kaza edilmelidir. Ancak oruçlu kişi kan verebilir.

Cinsel ilişki kapsamına giren durumlar da orucu bozar. Cinsel ilişkiye girmeden uyku hali dışında bilerek boşalmak da orucu bozan durumlar içerisinde yer alır.

Herhangi bir dumanı bilerek içine çekmek de oruç kazası ve kefaret gerektirir. Dolayısıyla sigara ve nargile de orucu bozar. Duman istemeden genize kaçarsa oruç bozulmaz.

Banyo yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri’nden açıklama: Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı, duş alınır mı?
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