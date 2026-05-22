Haberler Yaşam BARAJ DOLULUK (İSKİ, ASKİ, BUSKİ, İZSU) | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da baraj doluluk yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 22.05.2026 17:12

BARAJ DOLULUK (İSKİ, ASKİ, BUSKİ, İZSU) | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da baraj doluluk yüzde kaç?

Türkiye'nin büyükşehirlerinde baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İSKİ, ASKİ, BUSKİ ve İZSU tarafından açıklanan güncel veriler sonrası İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki su seviyeleri yeniden gündeme geldi. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte barajlardaki son durum merak konusu oldu. Güncel doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Yağışların ardından gözler yeniden barajlardaki su seviyelerine çevrildi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da hizmet veren İSKİ, ASKİ, BUSKİ ve İZSU tarafından paylaşılan doluluk oranları dikkat çekiyor. Kentlerdeki güncel baraj seviyeleri ve yüzde oranları vatandaşların gündeminde yer alırken, su kaynaklarındaki son durum yoğun şekilde araştırılıyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK

İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı bugün yüzde 71.63 seviyesinde bulunuyor.

Son 14 günlük grafik incelendiğinde, su seviyelerinin Mayıs ayı boyunca yüzde 71 bandında oldukça stabil bir seyir izlediği ve megakentin yaz aylarına güvenli bir su rezerviyle girdiği görülüyor.

İSKİ BARAJLARI DOLULUK ORANI

İşte İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 büyük barajın 21 Mayıs 2026 tarihli resmi doluluk yüzdeleri:

  • Elmalı Barajı: %97.4
  • Ömerli Barajı: %95.81
  • Darlık Barajı: %92.14
  • Alibey Barajı: %66.07
  • Terkos Barajı: %59.61
  • Kazandere Barajı: %55.97
  • Pabuçdere Barajı: %55.61
  • Büyükçekmece Barajı: %54.84
  • Sazlıdere Barajı: %44.25
  • Istrancalar Barajı: %33.29
İZMİR (İZSU) 22 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi şu şekilde;

  • Tahtalı Barajı: Yüzde 54
  • Balçova Barajı: Yüzde 93
  • Ürkmez Barajı: Yüzde 97
  • Gördes Barajı: Yüzde 41
  • Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 75

BURSA'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Bursa'da barajların ortalama doluluk oranı 22 Mayıs 2026 Cuma günü yüzde 97,18 olarak açıklandı.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ tarafından paylaşılan 22 Mayıs verilerine göre Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 46.41, aktif kullanılabilir doluluk oranı ise yüzde 40.17 olarak açıklandı.

ASKİ BARAJ DOLULUK 22 MAYIS 2026

Baraj Adı Toplam Hacim (M3) SU Miktarı (M3) SU Yüzdesi (%)
Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım 52.445.000 43,525,000 82.99
Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 1.108.276.000 450,349,000 40.64
Çubuk 2 Barajı --> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım 22.961.000 16,307,000 71.02
Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım 93.452.000 75,683,000 80.99
Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım 542.000 542.000 100,00
Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım 85.228.000 59,183,000 69.44
Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 95.000.000 95.000.000 100
Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 91.762.000 29,564,000 32.22
Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım 59.525.000 16.360.000 27,48
Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım 5.668.500 295.000 5,20
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
