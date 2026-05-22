Baraj doluluk oranları güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?

|Baraj Adı
|Toplam Hacim (M3)
|SU Miktarı (M3)
|SU Yüzdesi (%)
|Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım
|52.445.000
|43,525,000
|82.99
|Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım
|1.108.276.000
|450,349,000
|40.64
|Çubuk 2 Barajı --> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım
|22.961.000
|16,307,000
|71.02
|Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım
|93.452.000
|75,683,000
|80.99
|Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım
|542.000
|542.000
|100,00
|Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım
|85.228.000
|59,183,000
|69.44
|Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım
|95.000.000
|95.000.000
|100
|Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım
|91.762.000
|29,564,000
|32.22
|Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım
|59.525.000
|16.360.000
|27,48
|Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım
|5.668.500
|295.000
|5,20