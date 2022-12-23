Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi TRT 1 ekranlarında başlıyor! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında başlıyor. Bir tarihi dönem dizisine imza atacak yeni yapımın kadrosu ve oyuncu kadrosu oldukça iddialı. Kanuni Sultan Süleyman'ın Barbaros Hayreddin'e Roma'nın fethedilmesi için vereceği görevle başlayacak hikaye tarih sayfalarında gezinecek. Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman başrolde olacak. İşte, TRT 1 yeni dizisi Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenler…