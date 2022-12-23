Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi TRT 1 ekranlarında başlıyor! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları ile usta isimlerle genç oyuncuları bir araya getiriyor. TRT 1 yeni dizi bu akşam ekranlarda olacak. İlk bölüm fragmanı ile dikkat çeken yapım anlatacağı tarihi dönem için oldukça yoğun bir çalışma yaptı. Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı konusu ile araştırılıyor. Tolgahan Sayışman'ın başrolde yer alacağı yapım ünlü denizcinin hayatına odaklanacak. Peki, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, detaylar…