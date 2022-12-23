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Haberler Yaşam Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi TRT 1 ekranlarında başlıyor! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kimler, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 16:23

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi TRT 1 ekranlarında başlıyor! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında başlıyor. Bir tarihi dönem dizisine imza atacak yeni yapımın kadrosu ve oyuncu kadrosu oldukça iddialı. Kanuni Sultan Süleyman'ın Barbaros Hayreddin'e Roma'nın fethedilmesi için vereceği görevle başlayacak hikaye tarih sayfalarında gezinecek. Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman başrolde olacak. İşte, TRT 1 yeni dizisi Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenler…

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi TRT 1 ekranlarında başlıyor! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları ile usta isimlerle genç oyuncuları bir araya getiriyor. TRT 1 yeni dizi bu akşam ekranlarda olacak. İlk bölüm fragmanı ile dikkat çeken yapım anlatacağı tarihi dönem için oldukça yoğun bir çalışma yaptı. Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı konusu ile araştırılıyor. Tolgahan Sayışman'ın başrolde yer alacağı yapım ünlü denizcinin hayatına odaklanacak. Peki, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, detaylar…

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi TRT 1 ekranlarında başlıyor! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI DİZİ KONUSU

Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşlarının ekrana getirileceği dizide, Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılacak.

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ilk bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak.

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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi TRT 1 ekranlarında başlıyor! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI OYUNCU KADROSU

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları arasında;

Tolgahan Sayışman (Barbaros Hayreddin), Timur Acar (Andrea Doria), Ufuk Özkan (Salih Reis), Melisa Döngel, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan...

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi TRT 1 ekranlarında başlıyor! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi TRT 1 ekranlarında başlıyor! Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI İLK BÖLÜM ÖZETİ

Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayreddin'e Roma'nın fethedilmesine destek olması için bir görev verir. Frenklilerin içlerine casus sokmasını söyler. Bu vazifesinden önce de, Cezayir de kendine vekil atamasını ve ailesiyle beraber artık Payitahta yerleşmesini ister.

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