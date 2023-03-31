TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma günleri yeni bölümü yayınlanan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi 12. son bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 31 Mart 2023 Cuma günü yayınlanan son bölümünde Barbaros Hayreddin Paşa, Ayas Paşa'nın evinden çıkanları yakalıyor. Diğer yandan dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı son bölüm full izle şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. TRT 1 ile Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 12. bölüm tek parça izle linki ve son bölümden detaylar.