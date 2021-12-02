Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı izle (11. Bölüm full, kesintisiz)

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oruç, altınların peşinde olan Pietro tarafından tuzağa düşürülmüştü. Isabel'le beraber türlü işkencelerden geçmesine rağmen Pietro'ya altınların yerini söylememiş ve kardeşi İlyas tarafından kurtarılmıştı. Diğer tarafta istikbali bu altınları geri almasına bağlı bulunan Pietro, Şahbaz'dan yardım alarak Oruç'un altınları sakladığı mahzene baskın vermiş fakat başarılı olamamıştı. Oruç, kendisini Alfonso diye tanıtan Pietro'nun gerçek kimliğini öğrenebilecek midir? Pietro, Oruç'un gazabından kim tarafından, nasıl kurtarılacaktır?

Öte yandan Oruç, yakın zamanda aldığı köşk ile Karabay'ın dikkatini üzerine çekmişti. Oruç'a zarar vermek için fırsat gözleyen Karabay mahzene baskın verecektir. Mahzendeki altınları ve bu altınlarla alındığını sandığı köşkü gerekçe göstererek Oruç'u eşkıyalıkla suçlayacaktır. Cezası idam olan bu suçun Oruç'un üzerine kalması ne gibi hadiselere meydan verecektir? Oruç, kendisine yöneltilen iftiralardan nasıl kurtulacaktır?