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Haberler Yaşam Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı izle (11. Bölüm full, kesintisiz)
Giriş Tarihi: 02.12.2021 19:17 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 19:17

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı izle (11. Bölüm full, kesintisiz)

TRT 1 ekranlarının yeni tarih dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 11. Bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Tarihe adını yazdıran Barbaros kardeşlerin zaferlerini konu alan dizi, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı canlı izle ekranı üzerinden internetten anlık takip edilebiliyor. Dizinin sevenleri 11. Bölüm tamamını full ve kesintisiz izleyebilmek için TRT 1 canlı yayın ekranı linkini araştırıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izle!

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı izle 11. Bölüm full, kesintisiz

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Yetkin Dikinciler, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Caner Topçu, Gülcan Arslan gibi isimlerin yer aldığı Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 11. Bölüm bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Midilli'den yola çıkan ve Akdeniz'i Türkleştirerek pek çok zafere imza atan dört kardeşin hikayesini işleyen dizi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı canlı izle ekranı üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. TRT 1 canlı yayın ekranı ile kesintisiz olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izle!

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı izle 11. Bölüm full, kesintisiz

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI CANLI İZLE!

Dizinin yeni bölümünü canlı ve kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı izle 11. Bölüm full, kesintisiz

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oruç, altınların peşinde olan Pietro tarafından tuzağa düşürülmüştü. Isabel'le beraber türlü işkencelerden geçmesine rağmen Pietro'ya altınların yerini söylememiş ve kardeşi İlyas tarafından kurtarılmıştı. Diğer tarafta istikbali bu altınları geri almasına bağlı bulunan Pietro, Şahbaz'dan yardım alarak Oruç'un altınları sakladığı mahzene baskın vermiş fakat başarılı olamamıştı. Oruç, kendisini Alfonso diye tanıtan Pietro'nun gerçek kimliğini öğrenebilecek midir? Pietro, Oruç'un gazabından kim tarafından, nasıl kurtarılacaktır?

Öte yandan Oruç, yakın zamanda aldığı köşk ile Karabay'ın dikkatini üzerine çekmişti. Oruç'a zarar vermek için fırsat gözleyen Karabay mahzene baskın verecektir. Mahzendeki altınları ve bu altınlarla alındığını sandığı köşkü gerekçe göstererek Oruç'u eşkıyalıkla suçlayacaktır. Cezası idam olan bu suçun Oruç'un üzerine kalması ne gibi hadiselere meydan verecektir? Oruç, kendisine yöneltilen iftiralardan nasıl kurtulacaktır?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı izle 11. Bölüm full, kesintisiz

Alfeo, İlyas ve leventlerini mahzenden uzaklaştırmak maksadıyla tuzağa çeker. Burada İlyas ve Leventler, kendilerinden sayıca üstün olan Pietro'nun adamlarına güç yetirip bu kumpastan sıyrılmayı başarabilecekler midir? Ayrıca İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Hızır ve Meryem, sırlı kitabın gizemini çözmek için çalışmaya gittikleri kütüphanede kendilerini Diego'nun beklediğini görmüşlerdi. Derviş'i kaçırıp alıkoyduğu anlaşılan Diego, Hızır'dan Derviş'i sağ salim teslim etmesi karşılığında Meryem ile Sırlı Kitabı isteyecektir. Hızır bu teklife şiddetle karşı çıksa da Meryem'in tavrı ne olacaktır? Meryem, kendisini köleliğin karanlığından kurtarıp İslam'ın nuruyla yetiştiren ve babası yerinde saydığı Derviş için Diego'ya teslim olacak mıdır?

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