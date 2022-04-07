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Haberler Yaşam Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle: Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 26.bölüm tamamı full izle TRT1’de!
Giriş Tarihi: 07.04.2022 18:48 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 18:48

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle: Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 26.bölüm tamamı full izle TRT1’de!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izle ekranı ile araştırılıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı dizide bu hafta Levitha Adası'nın fethi için giriştikleri düello neticesinde galip gelerek Gabriel'in kellesini almaya hazırlanan Baba Oruç'u son anda Venedik Doçu Barbarigo durdurmuş ve Oruç'tan Gabriel'i bağışlamasını istemişti. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 26.bölüm full kesintisiz tamamı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm detayları…

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izle: Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 26.bölüm tamamı full izle TRT1’de!

Televizyon izleyicileri Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izle ekranına TRT1 ulaşmaya çalışıyor. Yapımda bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Şahbaz'a kefil olan Mesih Paşa şimdi ne yapacaktır? İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm izle seçeneği ile TRT1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm tamamı izle ekranı

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izle: Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 26.bölüm tamamı full izle TRT1’de!

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 26.BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 26. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açılıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak TRT1 dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/barbaroslar-akdenizin-kilici

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izle: Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 26.bölüm tamamı full izle TRT1’de!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Levitha Adası'nın fethi için giriştikleri düello neticesinde galip gelerek Gabriel'in kellesini almaya hazırlanan Baba Oruç'u son anda Venedik Doçu Barbarigo durdurmuş ve Oruç'tan Gabriel'i bağışlamasını istemişti. Gabriel'i tek bir şartla bağışlayacağını söyleyen Oruç, ondan Kelemez'deki hainin Şahbaz olduğunu öğrenmişti. Fethettikleri Levitha Adası'nın adını "Koç Baba" olarak değiştiren Oruç ve Hızır kardeşler, Gabriel'in itirafıyla hainliği ortaya çıkan Şahbaz'ı Kelemez'de yakalayabilecekler midir? Şahbaz'a kefil olan Mesih Paşa şimdi ne yapacaktır? Kelemez'deki Şahbaz kaçmayı başarabilecek midir?

Şahsenem'e karşı şüphelerinde haklı olduğunu anlayan Meryem onu ele geçirmeyi başarabilecek midir? Oruç Reis'le yaşadığı yüzleşme sonrasında ağabeyinin onu en düşük vazifeye layık gördüğünü anlayan İlyas, Esma ile birlikte kaleyi terk ederek kendi gemileriyle deryalara açılmaya karar vermişti. Bu karar onu ve ailesini hangi felaketlere sürükleyecektir?

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