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Haberler Yaşam EL CLASİCO! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 08:51

EL CLASİCO! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?

İspanya La Liga 35. haftada El Clasico heyecanı yaşanıyor. Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Barcelona'ya konuk oluyor. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan Barcelona puan farkını açmak isterken, Real Madrid farkı 1'e düşürme hedefinde. Peki; Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı?

EL CLASİCO! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de forma giyecek mi?

Barcelona - Real Madrid maçında muhtemel 11'ler takip ediliyor. Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı sorusu taraftarın gündeminde. Son dönemde attığı şık gollerle adından söz ettiren genç yetenek için gözler Carlo Ancelotti'ye döndü. Peki; La Liga Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve El Clasico hangi kanalda yayınlanacak?

EL CLASİCO! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de forma giyecek mi?

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor. Barcelona - Real Madrid maçı 11 Mayıs pazar günü oynanacak. Heyecanlı mücadele TSİ 17.15'te başlayacak.

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EL CLASİCO! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de forma giyecek mi?

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

EL CLASİCO! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de forma giyecek mi?

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

El Clasico öncesinde basın toplantısında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti merak edilen soruları yanıtladı.

İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Rodrygo takıma döndü ve antrenmanlarda iyi çalışıyor. O da Arda Güler gibi ilk tercihimiz. İlk 11 için çok fazla seçeneğimiz yok zaten. Duran toplarda ise Arda Güler ve Modric gibi iki mükemmel oyuncuya sahibiz."

EL CLASİCO! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de forma giyecek mi?

"Orta sahada Arda, Ceballos, Valverde ve Bellingham var. İlerde de Vinicius ve Mbappe olacak gibi."