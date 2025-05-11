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EL CLASİCO! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
08:51
İspanya La Liga 35. haftada El Clasico heyecanı yaşanıyor. Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Barcelona'ya konuk oluyor. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan Barcelona puan farkını açmak isterken, Real Madrid farkı 1'e düşürme hedefinde. Peki; Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı?