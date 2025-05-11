EL CLASİCO! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de forma giyecek mi?

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

El Clasico öncesinde basın toplantısında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti merak edilen soruları yanıtladı.

İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Rodrygo takıma döndü ve antrenmanlarda iyi çalışıyor. O da Arda Güler gibi ilk tercihimiz. İlk 11 için çok fazla seçeneğimiz yok zaten. Duran toplarda ise Arda Güler ve Modric gibi iki mükemmel oyuncuya sahibiz."