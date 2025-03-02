Başakşehir’de akılalmaz olay! Uyuşturucu imalatı için 3 katlı villanın her odasını kullandılar! Piyasa değeri 15 milyon TL

Başakşehir'de polis Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde bulunan bir villadan yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, villanın çevresinde yaklaşık 3 gün boyunca çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında 3 katlı villanın perdelerinin kapalı olduğu ve içeride hiçbir hareketin olmadığı belirlendi.