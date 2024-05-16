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Haberler Yaşam Başakşehir'de kazı çalışması sırasında bulundu! Ekiplere haber verildi, geniş güvenlik önlemi alındı
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 10:02

Başakşehir'de kazı çalışması sırasında bulundu! Ekiplere haber verildi, geniş güvenlik önlemi alındı

İstanbul Başakşehir'de yapılan bir inşaat kazısı sırasında yer altında odacık ve birbirine bağlı kanallar olduğu tespit edildi. Kanalların sokak altından diğer evlerin altına doğru ilerlediği öne sürüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İHA
Başakşehir’de kazı çalışması sırasında bulundu! Ekiplere haber verildi, geniş güvenlik önlemi alındı

İstanbul Başakşehir'de bulunan Altınşehir Mahallesi'nde yapılan bir inşaat kazısı esnasında işçiler yer altında odacıklar ve kanallar olduğunu fark etti.

Başakşehir’de kazı çalışması sırasında bulundu! Ekiplere haber verildi, geniş güvenlik önlemi alındı

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İşçilerin fark etmesi üzerine ekiplere haber verildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken inşaat çalışması durduruldu.

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Başakşehir’de kazı çalışması sırasında bulundu! Ekiplere haber verildi, geniş güvenlik önlemi alındı

"KANALLARIN DİĞER EVLERİN ALTINA DOĞRU İLERLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ"

Yer altında bulunan odacıkların ve kanalların sokak altından diğer evlerin altına doğru ilerlediği de mahalle sakinleri tarafından iddia edildi. İnşaat sahası ve çevresi dron ile havadan da görüntülendi.

Başakşehir’de kazı çalışması sırasında bulundu! Ekiplere haber verildi, geniş güvenlik önlemi alındı

"İNŞAATI DURDURDULAR"

Mahalle sakinlerinden olan Furkan Yıldız, " Kazı çalışması esnasında bu tarz şeylerle karşılaşıldı. Burada tarihi bir kanal olduğu söyleniyor. Herhangi bir problem olmaması açısından inşaatı durdurdular.

Başakşehir'de yapılan inşaat çalışması esnasında tarihi mağara ve kanal bulundu | Video

Başakşehir’de kazı çalışması sırasında bulundu! Ekiplere haber verildi, geniş güvenlik önlemi alındı

Biz daha önce böyle bir şeye şahit olmadık ama büyüklerimiz duymuşlar. Bizde de merak uyandırıyor belki benim dükkanımın altında da vardır. Herhangi birinin girişine izin verilmiyor burada 24 saat nöbet tutuluyor şuanda" İfadelerini kullandı.

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