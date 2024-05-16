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Başakşehir'de kazı çalışması sırasında bulundu! Ekiplere haber verildi, geniş güvenlik önlemi alındı
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
10:02
Başakşehir'de kazı çalışması sırasında bulundu! Ekiplere haber verildi, geniş güvenlik önlemi alındı
İstanbul Başakşehir'de yapılan bir inşaat kazısı sırasında yer altında odacık ve birbirine bağlı kanallar olduğu tespit edildi. Kanalların sokak altından diğer evlerin altına doğru ilerlediği öne sürüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.