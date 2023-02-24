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Haberler Yaşam Başakşehir’in rakibi kim oldu? Başakşehir UEFA Konferans Ligi rakibi kim, hangi takım oldu, ilk maçı ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 10:26

Başakşehir’in rakibi kim oldu? Başakşehir UEFA Konferans Ligi rakibi kim, hangi takım oldu, ilk maçı ne zaman?

Başakşehir UEFA Konferans Ligi rakibi çekilecek kuralar ile birlikte belli olacak. Avrupa'nın 3 numaralı kupasında grubunu lider tamamlayan İstanbul Başakşehir FK, Emre Belezoğlu önderliğinde kupanın önemli adayları arasında yer alıyor. UEFA ülke puanı sıralaması için önemli olan bu kuralar sebebiyle "Başakşehir'in rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti?" soruları yanıt arıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 kuraları sonucu takımlar maçlarını Mart ayında oynayacak. Peki, Başakşehir UEFA Konferans Ligi rakibi kim? İşte detaylar

Başakşehir’in rakibi kim oldu? Başakşehir UEFA Konferans Ligi rakibi kim, hangi takım oldu, ilk maçı ne zaman?

Başakşehir'in rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti, ilk maç ne zaman oynanacak gibi sorular yanıt arıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını birinci tamamlayan ekipler, son 16 kuralarına direkt katılma hakkı kazandı. Grup ikincileri ve Avrupa Ligi grup üçüncüleri arasında oynanan eleme maçları sonrası kazanan takımlar son 16'ya kaldı. Peki, Başakşehir UEFA Konferans Ligi rakibi kim, hangi takım oldu? İşte detaylar

Başakşehir’in rakibi kim oldu? Başakşehir UEFA Konferans Ligi rakibi kim, hangi takım oldu, ilk maçı ne zaman?

SON 16 KURALARI SERİ BAŞI TAKIMLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını birinci tamamlayan ekipler, son 16 kuralarına direkt katılma hakkı kazandı. Takımlar şöyle:

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Başakşehir’in rakibi kim oldu? Başakşehir UEFA Konferans Ligi rakibi kim, hangi takım oldu, ilk maçı ne zaman?

AZ Alkmaar

Djurgården

İstanbul Başakşehir

Nice

Sivasspor

Slovan Bratislava

Villarreal

West Ham

Başakşehir’in rakibi kim oldu? Başakşehir UEFA Konferans Ligi rakibi kim, hangi takım oldu, ilk maçı ne zaman?

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Anderlecht, Basel, Lazio, AEK Larnaca, Fiorentina, Qarabağ – Gent, Lech, Sheriff

Başakşehir’in rakibi kim oldu? Başakşehir UEFA Konferans Ligi rakibi kim, hangi takım oldu, ilk maçı ne zaman?

AVRUPA KONFERANS LİGİ SON 16 KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 kuraları 24 Şubat 2023 günü saat 15.00'da çekilmeye başlanacak.

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