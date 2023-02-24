Haberler Yaşam Başakşehir’in rakibi kim oldu? Başakşehir UEFA Konferans Ligi rakibi kim, hangi takım oldu, ilk maçı ne zaman?

Giriş Tarihi: 24.02.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 10:26

Başakşehir UEFA Konferans Ligi rakibi çekilecek kuralar ile birlikte belli olacak. Avrupa'nın 3 numaralı kupasında grubunu lider tamamlayan İstanbul Başakşehir FK, Emre Belezoğlu önderliğinde kupanın önemli adayları arasında yer alıyor. UEFA ülke puanı sıralaması için önemli olan bu kuralar sebebiyle "Başakşehir'in rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti?" soruları yanıt arıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 kuraları sonucu takımlar maçlarını Mart ayında oynayacak. Peki, Başakşehir UEFA Konferans Ligi rakibi kim? İşte detaylar