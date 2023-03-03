Başım Belada dizi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi Başım Belada ne zaman başlıyor, hangi gün?

ATV ekranlarının yeni dizisi bu hafta izleyicisi ile buluşuyor. Başım Belada dizi konusu ile aksiyon dolu bir aşk hikayesine odaklanacak. Hafta sonu ekranlarda olacak yapım şimdiden fragmanları ile konuşulmaya başladı. Başım Belada dizi oyuncuları arasında başrolde Keremcem ve Merih Öztürk yer alıyor. Eski bir polis memurunun zor durumda kalması ardından düşeceği aşk hikayesi izleyenlere hem eğlenceli hem de hüzünlü dakikalar yaşatacak. Peki, Başım Belada dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte, ATV yeni dizisi hakkında merak edilenler…