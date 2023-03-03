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Haberler Yaşam Başım Belada dizi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi Başım Belada ne zaman başlıyor, hangi gün?
Giriş Tarihi: 03.03.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 14:08

Başım Belada dizi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi Başım Belada ne zaman başlıyor, hangi gün?

ATV ekranlarının yeni dizisi bu hafta izleyicisi ile buluşuyor. Başım Belada dizi konusu ile aksiyon dolu bir aşk hikayesine odaklanacak. Hafta sonu ekranlarda olacak yapım şimdiden fragmanları ile konuşulmaya başladı. Başım Belada dizi oyuncuları arasında başrolde Keremcem ve Merih Öztürk yer alıyor. Eski bir polis memurunun zor durumda kalması ardından düşeceği aşk hikayesi izleyenlere hem eğlenceli hem de hüzünlü dakikalar yaşatacak. Peki, Başım Belada dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte, ATV yeni dizisi hakkında merak edilenler…

Başım Belada dizi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi Başım Belada ne zaman başlıyor, hangi gün?

Başım Belada dizi konusu ile Azam ve Leyla arasında doğacak aşk hikayesine odaklanacak. Usta isimlerle genç oyuncuları bir araya getiren yapım fragmanları ile ses getirdi. ATV ekranlarında yayımlanacak yapımda oyuncu kadrosu oldukça zengin. Başım Belada dizi oyuncuları ile komedi yapımlarından tanınan birçok ismi de barındıracak. Peki, Başım Belada dizisi ne zaman başlıyor? İşte, tüm detaylar…

Başım Belada dizi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi Başım Belada ne zaman başlıyor, hangi gün?

BAŞIM BELADA DİZİSİ BU PAZAR YAYINDA!

5 Mart Pazar günü ekranlara gelecek Başım Belada dizisi ATV ekranlarında olacak. İlk bölümü ile saat 20.00'de yayında olacak yapım fragmanları sonrası oldukça merak edildi.

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Başım Belada dizi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi Başım Belada ne zaman başlıyor, hangi gün?

BAŞIM BELADA KONUSU

Eski bir polis memuru olan Azam Kamber yakın arkadaşı Pele'yle birlikte haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Özel hayatı ise çalkantılıdır. Yaşadığı acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki annesi ona çocukluk arkadaşı Melike'yle evlendirmek istemektedir. Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yaparak. Azam'ın yeni komşuları olan Biçer ailesinin büyük kızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğim kız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'ye gönderir.

Başım Belada dizi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi Başım Belada ne zaman başlıyor, hangi gün?

Bunun üzerine Kamber ailesi Melike'yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ın yanına gelir. Azam büyük bir açmazın üstüne düşer, bir yandan sevdiğim kız yalanıyla baş etmek, bir yandan da babasından sakladığı polislikten istifa ettiği gerçeğini saklamaya devam etmelidir. Nitekim babası kalbinden rahatsızdır. Azam istifa ettiğini babasından nasıl saklayacaktır?

Başım Belada dizi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi Başım Belada ne zaman başlıyor, hangi gün?

Öte yandan fotoğrafı çekilen Leyla ve ailesi "garip" bir ailedir. Leyla'nın ailesi, babası Tayfur dışında her biri özel denebilecek yetenekleri olan bir ailedir. Tayfur'un özel yeteneği yoktur ama risk analizini yapan, ayrıntılara çok dikkat eden, biridir. Anne Narin Biçer ise maharetli bir hipnoz ustasıdır. Leyla'nın kardeşleri Buğra ve Berna, biri bilgisayar hacklemek konusunda, ötekisi yakın dövüş konusunda olmak üzere, oldukça yeteneklidir. Ailenin büyük erkek çocuklarının Safa'nın Çağdaş tarafından öldürülmesi aileyi bir intikam planına sürükler.

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