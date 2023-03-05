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Haberler Yaşam Başım Belada dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Başım Belada konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 05.03.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 13:17

Başım Belada dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Başım Belada konusu ve oyuncu kadrosu

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Başım Belada, 5 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'in üstlendiği Baba Yapım imzalı Başım Belada dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Keremcem ve Merih Öztürk'ün yer aldığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Eski bir polis memurunun zor durumda kalmasının ardından düşeceği aşk hikayesini ele alacak olan yapım, eğlenceli ve aynı zamanda hüzünlü sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Peki, Başım Belada oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte ATV'nin yeni dizisi Başım Belada konusu ve oyuncu kadrosu…

Başım Belada dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Başım Belada konusu ve oyuncu kadrosu

ATV ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Başım Belada, 5 Mart Pazar akşamı itibarıyla ekran yolculuğuna başlıyor. Proje tasarımı ve senaryosu Hasan Burak Kayacı'ya ait olan Baba Yapım imzalı dizi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Sinan Çalışkanoğlu, Ali İpin gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren yapım; Azam ve Leyla arasında doğacak aşk hikayesini izleyicilerle buluşturuyor. Peki, Başım Belada konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, ATV'nin yeni dizisi Başım Belada oyuncuları, konusu ve çekim yerleri hakkında tüm merak edilenler.

Başım Belada dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Başım Belada konusu ve oyuncu kadrosu

BAŞIM BELADA DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Başrollerinde Keremcem ve Merih Öztürk'ün yer aldığı Başım Belada dizisi, 5 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

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Başım Belada dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Başım Belada konusu ve oyuncu kadrosu

BAŞIM BELADA KONUSU

Eski bir polis memuru olan Azam Kamber yakın arkadaşı Pele'yle birlikte haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Özel hayatı ise çalkantılıdır. Yaşadığı acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki annesi ona çocukluk arkadaşı Melike'yle evlendirmek istemektedir.

Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yaparak. Azam'ın yeni komşuları olan Biçer ailesinin büyük kızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğim kız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'ye gönderir.

Başım Belada dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Başım Belada konusu ve oyuncu kadrosu

Bunun üzerine Kamber ailesi Melike'yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ın yanına gelir.

Azam büyük bir açmazın üstüne düşer, bir yandan sevdiğim kız yalanıyla baş etmek, bir yandan da babasından sakladığı polislikten istifa ettiği gerçeğini saklamaya devam etmelidir.

Nitekim babası kalbinden rahatsızdır. Azam istifa ettiğini babasından nasıl saklayacaktır?

Başım Belada dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Başım Belada konusu ve oyuncu kadrosu

Öte yandan fotoğrafı çekilen Leyla ve ailesi "garip" bir ailedir. Leyla'nın ailesi, babası Tayfur dışında her biri özel denebilecek yetenekleri olan bir ailedir.

Tayfur'un özel yeteneği yoktur ama risk analizini yapan, ayrıntılara çok dikkat eden, biridir. Anne Narin Biçer ise maharetli bir hipnoz ustasıdır.

Leyla'nın kardeşleri Buğra ve Berna, biri bilgisayar hacklemek konusunda, ötekisi yakın dövüş konusunda olmak üzere, oldukça yeteneklidir. Ailenin büyük erkek çocuklarının Safa'nın Çağdaş tarafından öldürülmesi aileyi bir intikam planına sürükler.

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