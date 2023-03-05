Başım Belada dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Başım Belada konusu ve oyuncu kadrosu

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Başım Belada, 5 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'in üstlendiği Baba Yapım imzalı Başım Belada dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Keremcem ve Merih Öztürk'ün yer aldığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Eski bir polis memurunun zor durumda kalmasının ardından düşeceği aşk hikayesini ele alacak olan yapım, eğlenceli ve aynı zamanda hüzünlü sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Peki, Başım Belada oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte ATV'nin yeni dizisi Başım Belada konusu ve oyuncu kadrosu…