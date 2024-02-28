Haberler Yaşam Basit bir "boğaz ağrısı" sandı! Kollarını ve bacaklarını kaybetti: "Akciğerlerim çürümüş..."

Giriş Tarihi: 28.02.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 12:37

Basit bir "boğaz ağrısı" sandı! Kollarını ve bacaklarını kaybetti: "Akciğerlerim çürümüş..."

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki Sherri Moody, basit bir "boğaz ağrısı" sandığı süreçte kollarını ve bacaklarını kaybetti. Üstelik tüm bu kaybına dair büyük bir azim gösteren kadın, yaşadıklarının ne denli inanılmaz olduğunu anlattı.