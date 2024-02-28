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Haberler Yaşam Basit bir "boğaz ağrısı" sandı! Kollarını ve bacaklarını kaybetti: "Akciğerlerim çürümüş..."
Giriş Tarihi: 28.02.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 12:37

Basit bir "boğaz ağrısı" sandı! Kollarını ve bacaklarını kaybetti: "Akciğerlerim çürümüş..."

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki Sherri Moody, basit bir "boğaz ağrısı" sandığı süreçte kollarını ve bacaklarını kaybetti. Üstelik tüm bu kaybına dair büyük bir azim gösteren kadın, yaşadıklarının ne denli inanılmaz olduğunu anlattı.

Basit bir boğaz ağrısı sandı! Kollarını ve bacaklarını kaybetti: Akciğerlerim çürümüş...

Öğretmen olan Sherri Moody kendini ilk kez kötü hissetmeye başladığında bir okul gezisindeydi.

Basit bir boğaz ağrısı sandı! Kollarını ve bacaklarını kaybetti: Akciğerlerim çürümüş...

Boğazı kaşınıyordu ve soğuk algınlığına yakalandığını varsaymıştı ancak birkaç gün içinde belirtileri giderek kötüleşmişti.

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Basit bir boğaz ağrısı sandı! Kollarını ve bacaklarını kaybetti: Akciğerlerim çürümüş...

Kısa süre sonra yüksek ateş nedeniyle kendini yorgun hissetti ve nefes almada zorluk ve kusma sorunu yaşamaya başladı.

Basit bir boğaz ağrısı sandı! Kollarını ve bacaklarını kaybetti: Akciğerlerim çürümüş...

Bir akşam nefes nefese kalan Sherri, kocası David'i uyandırdı ve ve birlikte hastaneye gittiklerinde, Sherri'nin yatışı yapıldı.

Basit bir boğaz ağrısı sandı! Kollarını ve bacaklarını kaybetti: Akciğerlerim çürümüş...

Sherri Moody, streptokok boğaz enfeksiyonun ardından sepsisle mücadele etmeye başlamış ve ardından her iki akciğerde de zatürreye yakalanmıştı.

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