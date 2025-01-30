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Haberler Yaşam BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE YAYINDA! | "Zeynep denen o kadınla yüzleşmediğin sürece rahatlayamayacaksın!"
Giriş Tarihi: 30.01.2025 22:02 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 22:03

BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE YAYINDA! | "Zeynep denen o kadınla yüzleşmediğin sürece rahatlayamayacaksın!"

Başka Bir gün ekrana gelen ilk bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. İlk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen yapım için 2. bölüm fragman araştırmaları başladı. Dizinin ilk bölümünde İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olmuştu... Peki, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Başka Bir gün 2. bölüm fragmanı izle!

BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE YAYINDA! | Zeynep denen o kadınla yüzleşmediğin sürece rahatlayamayacaksın!

Başka Bir Gün 1. bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı! İlk bölümüyle sevilen yapım, 2. bölüm fragmanıyla gündem oldu. Başrollerinde Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımdan 2. bölüm fragmanı paylaşıldı. İşte, Başka Bir Gün 2. bölüm fragmanı izle!

BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE YAYINDA! | Zeynep denen o kadınla yüzleşmediğin sürece rahatlayamayacaksın!

BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Dizinin 2. bölüm fragmanı için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz;

https://www.atv.com.tr/baska-bir-gun/2-bolum-1-fragman/izle

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BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE YAYINDA! | Zeynep denen o kadınla yüzleşmediğin sürece rahatlayamayacaksın!

BAŞKA BİR GÜN 1. BÖLÜM İZLE!

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün ilk bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de başlıyor!

Dizinin ilk bölümü için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz;

https://www.atv.com.tr/baska-bir-gun

BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE YAYINDA! | Zeynep denen o kadınla yüzleşmediğin sürece rahatlayamayacaksın!

BAŞKA BİR GÜN 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır.

Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir. Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur. Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür. Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE YAYINDA! | Zeynep denen o kadınla yüzleşmediğin sürece rahatlayamayacaksın!

Oyuncular: Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy)

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