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BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE YAYINDA! | "Zeynep denen o kadınla yüzleşmediğin sürece rahatlayamayacaksın!"
Giriş Tarihi: 30.01.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
22:03
BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE YAYINDA! | "Zeynep denen o kadınla yüzleşmediğin sürece rahatlayamayacaksın!"
Başka Bir gün ekrana gelen ilk bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. İlk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen yapım için 2. bölüm fragman araştırmaları başladı. Dizinin ilk bölümünde İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olmuştu... Peki, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Başka Bir gün 2. bölüm fragmanı izle!