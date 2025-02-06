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BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM İZLE: ATV ile Başka Bir Gün yeni bölüm izle kesintisiz, HD
Giriş Tarihi: 06.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
18:11
BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM İZLE: ATV ile Başka Bir Gün yeni bölüm izle kesintisiz, HD
En çok izlenen dizilerin adresi ATV'de bu akşam Başka Bir Gün dizisi yeni bölümü ile seyirci ile buluşuyor. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükrü Ovalı ve Nur Sürer gibi sevilen isimleri kadrosunda bir araya getiren yapımın bu hafta yayınlanacak 2. bölümünde Serdar'ın ortadan kayboluşu ile birlikte büyük sırlar ve dramatik olaylar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Başka Bir Gün 2. bölüm izle ekranı 6 Şubat tarihli bölümü tek parça, full HD, kesintisiz izlemek isteyen diziserverlerin gündeminde. İşte, ATV ile Başka Bir Gün son bölüm izle linki ve tüm detaylar.