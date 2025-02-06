BAŞKA BİR GÜN 2. BÖLÜM İZLE: ATV ile Başka Bir Gün yeni bölüm izle kesintisiz, HD

ATV'nin sevilen dizisi Başka Bir Gün, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükrü Ovalı ve Nur Sürer gibi ünlü isimleri bir araya getiriyor. 6 Şubat tarihli 2. bölümde, Nehir, Serdar'ın sahte kimliğini öğrendikten sonra, bu kimliği neden kullandığını çözmeye çalışıyor. Dizi severler, Başka Bir Gün 2. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz ekranı için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Başka Bir Gün son bölüm izle linki.