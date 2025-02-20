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Giriş Tarihi: 20.02.2025 18:45 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:45

BAŞKA BİR GÜN 4.BÖLÜM bekleniyor! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm izle bilgisi, tek parça

ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün 4.bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor! Dram ve gizem dolu yapım, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin yer aldığı dizinin bu haftaki bölümünde yaşanacaklar merakla bekleniyor. İşte Başka Bir Gün son bölüm izle bilgisi, tek parça

BAŞKA BİR GÜN 4.BÖLÜM bekleniyor! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm izle bilgisi, tek parça

ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Başka Bir Gün 4.bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Nehir ve Serdar'ın hayatlarını altüst eden gelişmeler, gerilim ve dram dolu sahnelerle ekrana taşındı. Güçlü hikayesi ve etkileyici atmosferiyle dikkat çeken dizi, her hafta seyircileri ekran başına toplamaya devam ediyor. İşte ATV ile Başka Bir Gün son bölüm izle, tek parça, full HD

BAŞKA BİR GÜN 4.BÖLÜM bekleniyor! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm izle bilgisi, tek parça

BAŞKA BİR GÜN 4. BÖLÜM İZLE!

ATV'de her Perşembe günü saat 20.00'de yayımlanan Başka Bir Gün dizisinin bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

BAŞKA BİR GÜN BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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BAŞKA BİR GÜN 4.BÖLÜM bekleniyor! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm izle bilgisi, tek parça

SON BÖLÜM ÖZETİ

Nehir çıkan cesetle birlikte, Serdar öldü mü korkusu yaşarken öğrendiği başka gerçeklerle sarsılır.Üstelik kafasında yeni bir soru da belirir. Kocası Serdar bir katil midir?

BAŞKA BİR GÜN 4.BÖLÜM bekleniyor! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm izle bilgisi, tek parça

Nehir hem bunu hem de Serdar'ın Köksallar yüzünden mi ortadan kaybolduğunu anlamak için bir davada bulduğu bir izi takip eder.Peşine düştüğü bu ipucunun, Suzan tehdidini daha da büyüteceğinden henüz habersizdir.

BAŞKA BİR GÜN 4.BÖLÜM bekleniyor! ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün yeni bölüm izle bilgisi, tek parça

Üstelik Meral'in Nehir üzerindeki şüpheleri ve baskısı artarak devam ediyordur.Nehir dört bir koldan sıkışsa da bütün bu sorunları çözmek için çalışır.

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