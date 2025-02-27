Başka Bir Gün 5. bölüm izle! ATV ile Başka Bir Gün son bölüm izle full HD

Nehir bunun için çalışırken Güngör, Tuna'yla onun arasında bir şey olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Bu şüphesi Nehir'i can evinden vuracak bir hamle yapmasına neden olur.

Nehir daha Güngör'ün kendisine yaptığı bu kötü sürprizi atlatamamışken Serdar'ın bir başka sırrı daha olduğunu öğrenir. Bu sır Nehir'i daha da tehlikeli insanlara bulaştıracaktır.