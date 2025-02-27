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Haberler Yaşam Başka Bir Gün 5. bölüm izle! ATV ile Başka Bir Gün son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 27.02.2025 19:52 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 19:55

Başka Bir Gün 5. bölüm izle! ATV ile Başka Bir Gün son bölüm izle full HD

ATV ekranlarının yeni ve iddialı yapımı 5. bölümüyle takip ediliyor. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı Başka Bir Gün 5. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan dolu hikayesi ile izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölümünde yeniden tansiyon yükseliyor. İşte, Başka Bir Gün son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...

Başka Bir Gün 5. bölüm izle! ATV ile Başka Bir Gün son bölüm izle full HD

Başka Bir Gün 5. bölüm izle ATV ekranlarında takip ediliyor. Soluk soluğa takip edilen hikayesi ile heyecan yaratan yapımda Serdar'ın kaybolması ardındaki sırrı arayan Nehir nerelere ulaşacak merak ediliyor. İşte, Başka Bir Gün son bölüm izle linki:

Başka Bir Gün 5. bölüm izle! ATV ile Başka Bir Gün son bölüm izle full HD

BAŞKA BİR GÜN 5. BÖLÜM İZLE

ATV 'de yer alan dizinin yeni bölümü 21.00'de başladığında aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

BAŞKA BİR GÜN YENİ BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

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Başka Bir Gün 5. bölüm izle! ATV ile Başka Bir Gün son bölüm izle full HD

BAŞKA BİR GÜN SON BÖLÜM ÖZETİ

Denizden çıkan cesedi öldürmekle suçlanan Nehir, kızını korumak için gerçeği söyleyememiştir. Nehir hem masumiyetini kanıtlayıp hem de Deniz'i korumayı başarabilecek midir?

Başka Bir Gün 5. bölüm izle! ATV ile Başka Bir Gün son bölüm izle full HD

Nehir bunun için çalışırken Güngör, Tuna'yla onun arasında bir şey olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Bu şüphesi Nehir'i can evinden vuracak bir hamle yapmasına neden olur.

Nehir daha Güngör'ün kendisine yaptığı bu kötü sürprizi atlatamamışken Serdar'ın bir başka sırrı daha olduğunu öğrenir. Bu sır Nehir'i daha da tehlikeli insanlara bulaştıracaktır.

Başka Bir Gün 5. bölüm izle! ATV ile Başka Bir Gün son bölüm izle full HD

Bunu öğrendikten sonra kontrolü eline almaya çalışan Nehir, elinde olmadan çok kötü bir olaya sebep olacağından habersizdir. Çıkışsız kalan Serdar'ın onu tam bir açmazda bırakacak yeni bir hamle yapmak üzere olduğundan da…

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