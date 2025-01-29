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Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:55

BAŞKA BİR GÜN KONUSU VE OYUNCULARI: “ATV’de başlıyor!” Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne?

ATV'den başarılı kadrosu ve güçlü hikayesiyle Bir Başka Gün dizisi geliyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Nur Sürer, Avni Yalçın gibi isimlerin bulunduğu dizinin yayın tarihi belli oldu. Yayınlanan tanıtımın ardından diziyi izlemek isteyenler araştırmalarına başladı. Peki, Bir Başka Gün ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?İşte ATV'nin yeni dizisi hakkında detaylar

BAŞKA BİR GÜN KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne?

Ezgi Mola, Berkay Ateş ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizinin yayın tarihi belli oldu. Yeni diziyi izlemek isteyenler araştırmalarına başladı. İşte Bir Başka Gün konusu ve oyuncuları

BAŞKA BİR GÜN KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne?

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle ATV ekranlarında yer alacak olan Başka Bir Gün dizisi 30 Ocak Perşembe 20.00'da ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

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BAŞKA BİR GÜN KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne?

BAŞKA BİR GÜN KONUSU

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

Oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan 'Başka Bir Gün'ün ilk tanıtımında; Nehir ile Serdar'ın seyrinde giden evliliklerinde birden Serdar'ın ortadan yok olmasıyla Nehir'in değişen hayatının ve yaşayacağı zorlukların sinyalleri veriliyor.

BAŞKA BİR GÜN KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne?

BAŞKA BİR GÜN OYUNCULARI

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi buluşturan, Ay Yapım imzasıyla ATV'de izleyicilerle buluşacak, BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün'ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.

Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimleri buluşturuyor.

BAŞKA BİR GÜN KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne?

BAŞKA BİR GÜN İLK BÖLÜM ÖZETİ

"Sizin oğlunuz, kızlarımla beni, bu evde bırakıp gitti."
Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır. Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir. Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur. Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür. Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

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