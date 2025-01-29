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BAŞKA BİR GÜN KONUSU VE OYUNCULARI: “ATV’de başlıyor!” Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
11:55
BAŞKA BİR GÜN KONUSU VE OYUNCULARI: “ATV’de başlıyor!” Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne?
ATV'den başarılı kadrosu ve güçlü hikayesiyle Bir Başka Gün dizisi geliyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Nur Sürer, Avni Yalçın gibi isimlerin bulunduğu dizinin yayın tarihi belli oldu. Yayınlanan tanıtımın ardından diziyi izlemek isteyenler araştırmalarına başladı. Peki, Bir Başka Gün ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?İşte ATV'nin yeni dizisi hakkında detaylar