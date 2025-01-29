BAŞKA BİR GÜN KONUSU VE OYUNCULARI: “ATV’de başlıyor!” Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne?

BAŞKA BİR GÜN OYUNCULARI

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi buluşturan, Ay Yapım imzasıyla ATV'de izleyicilerle buluşacak, BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün'ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.

Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimleri buluşturuyor.